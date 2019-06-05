桃機第三航廈3流標 林佳龍：開放投標廠商提出方案

2019-06-05 12:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園國際機場第三航廈興建工程近日第3次流標，讓112年底完工目標面臨更大挑戰，交通部長林佳龍今出席台鐵局鐵路節慶祝大會時表示，第三航廈這個有它的市場機制，雖有預算追加但還是不足，這部分他支持桃園機場公司做正確的評估；現在已經聽取桃機公司報告，交通部支持除研擬減項發包外，也開放讓要來投標廠商提出他的方案，在預算額度下就基礎工程部分盡快來發包。

桃機第三航廈主體工程去年7月31日第二度流標，隨即積極檢討標案內容，將主體工程拆標為土建工程、機電工程，不過日前又第3度流標。林佳龍表示，主要因為工程經費與要執行項目，相對來講是比較困難，且施工時間所需要的勞工人數也較不足，這部分會跟勞動部來協調。

桃機公司現正修正招標計畫，擬拆標成土建工程與機電工程兩大專業標別後，近日辦理第三度開標仍無人投標，讓桃機力拼2023年底完工的目標再度面臨考驗。

桃園機場運量每年約成長約5%，去年已達4653萬人次，但現在第一航廈最佳年服務容量僅1500萬人次、第二航廈完成擴建後，年旅客容量從1700萬增至2200萬，不過還是不足以應付現在龐大的入出國人潮；第三航廈啟用後，旅客年服務容量可再增至4500萬人次，若第三航廈遲未完工，將使運量仍不斷成長的桃機，容量不足情況更雪上加霜。

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