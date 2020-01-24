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武漢肺炎》淡化災情？「搞個小小肺炎」臉書狂洗版 網友揭黑幕

中國武漢2019新型冠狀病毒（2019-nCov）肺炎確診病例持續攀升。（路透）

中國武漢2019新型冠狀病毒（2019-nCov）肺炎確診病例持續攀升。（路透）

2020-01-24 13:19:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒（2019-nCov）肺炎確診病例持續攀升，我國中央疫情指揮中心昨則升級至二級開設，但這2天臉書上卻突然出現不少網紅開始貼出「大陸搞個小小肺炎，十幾億人口才死了六個，你們就怕到要瘋了」等淡化疫情的貼文，就有網友指出，這與去年「宣告我的投票意志」的中國統戰手法如出一轍。

有網友在PTT發文表示，「大陸搞個小小肺炎，十幾億人口才死了六個，你們就怕到要瘋了，愛滋病一年死七十七萬人，也沒見你們戴套還是少約炮......」這段話從22日開始不斷大量在臉書出現，「套路文」基本上是一模一樣，「只差在表情符號不同而已，跟當初我宣告我的投票意志有一點點像」。

臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」、「行走的故事詩2.0/yanwu」以及「只是堵藍」今天發文整理出多張截圖，裡面的網紅大量複製貼上相同的文章，按讚數從個位數到上百個都有，似乎是想淡化武漢肺炎疫情嚴重的程度。

許多網友見狀狂酸，「中國疫情都失控了，還有空帶風向」、「帶風向啊 昨天在微博看過一樣的文了」、「看到我同學，有制止了，但不聽勸」、「有空搞這些還不如快點防疫，厲害了你的國」、「有錢打空戰 沒錢防疫 很中國啊」。

對此，臉書粉專「迷因傳腦Memes Addiction」就想出反制的方法，改寫文章酸說「大陸搞個小小肺炎，十幾億人口才死了六個，你們就怕到要瘋了，喝過水的人一年死去五千五百萬人，也沒見你們不喝水還是少喝水ㄚ」，並留言諷刺「這樣我有錢領了嗎」、「還是粉絲一定要夠少才能參加」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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這2天臉書上突然出現不少網紅開始貼出「大陸搞個小小肺炎，十幾億人口才死了六個，你們就怕到要瘋了」等淡化疫情的貼文，就有網友指出，這與去年「宣告我的投票意志」的中國統戰手法如出一轍。（圖擷取自臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」）

這2天臉書上突然出現不少網紅開始貼出「大陸搞個小小肺炎，十幾億人口才死了六個，你們就怕到要瘋了」等淡化疫情的貼文，就有網友指出，這與去年「宣告我的投票意志」的中國統戰手法如出一轍。（圖擷取自臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」）

許多網友見狀狂酸，「中國疫情都失控了，還有空帶風向」、「帶風向啊 昨天在微博看過一樣的文了」、「看到我同學，有制止了，但不聽勸」、「有空搞這些還不如快點防疫，厲害了你的國」、「有錢打空戰 沒錢防疫 很中國啊」。（圖擷取自臉書粉專「行走的故事詩2.0/yanwu」）

許多網友見狀狂酸，「中國疫情都失控了，還有空帶風向」、「帶風向啊 昨天在微博看過一樣的文了」、「看到我同學，有制止了，但不聽勸」、「有空搞這些還不如快點防疫，厲害了你的國」、「有錢打空戰 沒錢防疫 很中國啊」。（圖擷取自臉書粉專「行走的故事詩2.0/yanwu」）

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