拜頭香、索開運金幣、拿總統福袋 新年遊墾丁正當時

車城福安宮及關山福德宮開運金幣相當熱門。（記者蔡宗憲攝）

2020-01-24 10:31:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島是農曆春節走春最佳去處之一，許多民眾喜歡在大年初一走訪各廟宇祈福，當地包括車城福安宮、高山巖福德宮除夕都有拜頭香活動，大年初一開始還有鼠年開運金幣提供索取，副總統當選人賴清德及總統蔡英文，初一、初二也分別在當地發送新年福袋，一同歡慶新年。

福安宮、福德宮今晚除夕有「拜頭香」活動，福安宮豐富摸彩獎項除了55吋液晶電視、洗衣機、電冰箱等家電獎品，福德宮則準備鼠年開運金幣、開運紅包等供領取。

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今年農曆春節適逢大選結束，準副總統賴清德大年初一11點45分，將到屏縣長潘孟安老家的「車城福安宮」發放福袋，年年回故鄉屏東發放福袋的總統蔡英文，大年初二選擇回老家楓港，上午10點從「楓港德隆宮」發放福袋，11點20分轉往「東港東隆宮」發放。

除了總統府新年福袋，近年春節遊墾丁最熱門的「南福德、北福安」兩枚開運金幣，更是民眾爭相索取的超夯小物，位在恆春關山的福德宮，大年初一、初二上午8點半至11點會準時發放；香火鼎盛的車城福安宮，初一至初五早上10時及下午2點，都可以到福安宮前廣場排隊索取，廟方表示，拿到錢母後，要馬上去香爐前「過火」，除了隨身攜帶也可以放在家中財位祈福。

當地郭姓耆老也分享，恆春半島居民春節期間喜歡拜「五方土地公」，包括北方車城福安宮、西邊關山福德宮，南邊鵝鑾鼻保安宮、東邊滿州茶山福德宮以及恆春鎮內的福德宮、天后宮，除了開運金幣及廟宇祈福小物，言著五方土地公飽覽恆春半島風光，是新年期間最推薦的開運玩法。

總統蔡英文初二將回老家德隆宮發放福袋。（記者蔡宗憲攝）

福安宮每年拜頭香吸引數千人。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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