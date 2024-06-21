小籠湯包點幾顆才划算？她曬菜單求解 網笑：小孩才做選擇

小籠湯包菜單曝光，讓許多網友看不懂。（擷取自爆廢公社臉書社團）

2024/06/21 00:03

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有許多知名美食深受民眾喜愛，小籠湯包也是其中之一。一名網友曬出照片並提問，小籠湯包，「怎麼點最划算？」，只見菜單上的售價分別為，「5粒50元、7粒65元、8粒70元」。照片曝光，讓不少網友笑稱，「看到要動腦就吃不下了」。

近日一名網友在臉書社團爆廢公社上分享照片，畫面中可見，一間賣小籠湯包的店家貼出菜單，但標示的售價卻讓許多網友看不懂，「5粒50元、6粒60元、7粒65元、8粒70元、9粒80元、10粒90元」，讓原PO直呼，「怎麼點最划算？」。

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照片曝光後，引起許多網友討論，「8顆最便宜，但其實差一點點而已，不需要為了省那麼點，花這些時間和腦力」、「小孩才做選擇」、「老闆算數不太好的樣子」、「想吃多少點多少，差5塊10塊掉在路上都未必有人要撿」、「不要點最划算」、「8粒會是最便宜單價，均8.75每顆」。

另外，有網友認為，其實這是店家為了增加銷量的策略，「其實點多也沒便宜到哪？通常不是算粒的？」、「就是希望你買7粒8粒」、「一籠剛好8顆所以划算」、「雖說一顆10元很便宜沒錯，但常買累計起來就會知道貴」。

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