「花在彰化」千鑽萬花 水舞秀浪漫破表

花在彰化今年首度安排夜間水舞秀演出，縣府日前成功試演，場景美得讓人目不轉睛。（圖縣府提供）

2020-01-23 18:24:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕2020花在彰化越夜越美麗！今年首度結合電腦聲光效果和立體水舞噴泉，推出夜間水舞秀，水柱隨著西方交響樂和東方台灣民謠，形狀變化多端，時而輕快、時而緩慢，搭配五彩繽紛的投射光源，宛如舞者化身水精靈，跳起水上芭蕾，美得讓人目不轉睛。

邁入第14年的花在彰化活動，今年從大年初一（1月25日）到農曆16日（2月9日）在溪州公園登場，16天的時間，讓民眾白天徜徉在五顏六色的花花世界，晚上置身絢麗的花燈會場，賞燈、看水舞，更棒的是，去年唯一1場中國銅梁火龍演出秀，讓人津津樂道，今年，縣府加碼到3場，2月4日（農曆1月11日）溪州公園、2月5日（農曆1月12日）鹿港體育場、2月6日（農曆1月13日）員林圓林園，3天每晚7點到9點開演，節目更勝以往，精彩可期。

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首度開演的水舞秀場地日前成功試燈，會場位於溪州公園內，公園入口處先用8支大型青花瓷瓶，呈現「瓶安迎福」巨型花燈當裝置藝術品，再結合展現彰化傘藝之美的「仙女傘花」，走進公園後，1隻可愛的花粟鼠主燈「鼠來報吉祥」映入眼簾。

緊接著，以100隻地鼠組成「屬於你的敲好運」燈區，還有用千顆小燈泡營造閃閃發亮的「欽點鑽花」燈區，以及由萬朵粉色玫瑰圍繞而成的南瓜馬車，打造出「有情人終成眷鼠」燈數，浪漫和美麗指數，美得讓人看得如癡如醉。

萬朵夜間粉紅玫瑰閃閃發亮。（圖縣府提供）

邁入第14年的花在彰化活動，今年從大年初一（1月25日）到農曆16日（2月9日）在溪州公園登場，白天賞花、晚上看水舞秀。（圖縣府提供）

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