為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「花在彰化」千鑽萬花 水舞秀浪漫破表

花在彰化今年首度安排夜間水舞秀演出，縣府日前成功試演，場景美得讓人目不轉睛。（圖縣府提供）

花在彰化今年首度安排夜間水舞秀演出，縣府日前成功試演，場景美得讓人目不轉睛。（圖縣府提供）

2020-01-23 18:24:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕2020花在彰化越夜越美麗！今年首度結合電腦聲光效果和立體水舞噴泉，推出夜間水舞秀，水柱隨著西方交響樂和東方台灣民謠，形狀變化多端，時而輕快、時而緩慢，搭配五彩繽紛的投射光源，宛如舞者化身水精靈，跳起水上芭蕾，美得讓人目不轉睛。

邁入第14年的花在彰化活動，今年從大年初一（1月25日）到農曆16日（2月9日）在溪州公園登場，16天的時間，讓民眾白天徜徉在五顏六色的花花世界，晚上置身絢麗的花燈會場，賞燈、看水舞，更棒的是，去年唯一1場中國銅梁火龍演出秀，讓人津津樂道，今年，縣府加碼到3場，2月4日（農曆1月11日）溪州公園、2月5日（農曆1月12日）鹿港體育場、2月6日（農曆1月13日）員林圓林園，3天每晚7點到9點開演，節目更勝以往，精彩可期。

首度開演的水舞秀場地日前成功試燈，會場位於溪州公園內，公園入口處先用8支大型青花瓷瓶，呈現「瓶安迎福」巨型花燈當裝置藝術品，再結合展現彰化傘藝之美的「仙女傘花」，走進公園後，1隻可愛的花粟鼠主燈「鼠來報吉祥」映入眼簾。

緊接著，以100隻地鼠組成「屬於你的敲好運」燈區，還有用千顆小燈泡營造閃閃發亮的「欽點鑽花」燈區，以及由萬朵粉色玫瑰圍繞而成的南瓜馬車，打造出「有情人終成眷鼠」燈數，浪漫和美麗指數，美得讓人看得如癡如醉。

萬朵夜間粉紅玫瑰閃閃發亮。（圖縣府提供）

萬朵夜間粉紅玫瑰閃閃發亮。（圖縣府提供）

邁入第14年的花在彰化活動，今年從大年初一（1月25日）到農曆16日（2月9日）在溪州公園登場，白天賞花、晚上看水舞秀。（圖縣府提供）

邁入第14年的花在彰化活動，今年從大年初一（1月25日）到農曆16日（2月9日）在溪州公園登場，白天賞花、晚上看水舞秀。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本搶攻春節觀光商機 台灣年味滿點
2020-01-23 17:44

日本搶攻春節觀光商機 台灣年味滿點
苗警提供科技QR Code旅遊路線圖貼紙 遊苗栗免煩惱
2020-01-23 14:33

苗警提供科技QR Code旅遊路線圖貼紙 遊苗栗免煩惱
永慶房屋年度冠軍爽搭百萬超跑登場

永慶房屋年度冠軍爽搭百萬超跑登場
平溪天燈節2月1日登場 3路線接駁專車疏運
2020-01-23 14:02

平溪天燈節2月1日登場 3路線接駁專車疏運
春節不打烊 富基魚市好料討吉利
2020-01-23 13:26

春節不打烊 富基魚市好料討吉利
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
小年夜天氣溫暖舒適！初一午後開始變天、初四轉乾冷
2020-01-22 21:08

小年夜天氣溫暖舒適！初一午後開始變天、初四轉乾冷
「走春」必訪！2020「花在彰化」大年初一就開始了
2020-01-13 12:57

「走春」必訪！2020「花在彰化」大年初一就開始了
生活今日熱門
2020-01-22 21:42

又是他！男子連續散佈彰化爆發武漢肺炎假訊息

2020-01-23 09:44

樂！星宇航空首航 張國煒與旅客合照、機坪揮手道別 影片

2020-01-22 23:01

武漢肺炎17死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-23 08:33

過年紅包學問大？包錯了旺財不足先破財

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播