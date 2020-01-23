為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

周全準備不暈車 過年出遊不掃興！

醫師建議，避免暈車可透過出發前暈車藥及頭暈貼片的使用，降低不適情況發生。（記者翁聿煌攝）

醫師建議，避免暈車可透過出發前暈車藥及頭暈貼片的使用，降低不適情況發生。（記者翁聿煌攝）

2020-01-23 22:50:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕5歲黃小弟每次與家人出遊時，只要車程時間稍長，就會吐得一地、冷汗直流，令黃媽媽忙得手忙腳亂，面對春節假期又來臨，家人又要擔心如何幫助黃小弟適應旅程，對此，台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師黃韻誠指出，暈車在醫學上稱為「動暈症（Motion Sickness）」，是當人們在活動、移動、運動的過程中，平衡系統受到干擾，產生失調所出現的症狀，可透過充足睡眠、飲食補給、視覺專注、藥物輔助減緩不適。

黃韻誠說，容易發生暈車的對象有下列數種，內耳神經、中樞神經系統不協調以及有系統性疾病者：如：三高患者、內耳患疾、慢性眩暈症、梅尼爾氏症，這些人會因無法即時平衡車子帶來的臨時震動而產生不適。

輕度暈車會暈眩、噁心、食慾減退，嚴重則會嘔吐、冒冷汗、昏厥，出遊一旦暈車，所有好興致皆會煙消雲散，因此黃韻誠建議，生理狀態的萬全準備非常重要，除了出遊前一天要吃好、睡好，養足精神外，如果是容易暈車但會開車的人，會建議直接由此人開車。

他指出，由於人體平衡系統中有「視覺專注」機轉，當駕駛認真注視前方時，腦部會抑制頭暈感覺，因此鮮少聽聞駕駛暈車的情事；但就乘客而言，如果一直看車外風景，反而會因「視覺跳動」使頭暈情況更嚴重，還有長途行車盯著手機，會加劇對平衡系統的影響，導致頭暈，因此乘車時緊盯手機的行為也要避免，做好周全準備，才能享有平安愉快的旅途。

黃韻誠建議，不知道如何避免暈車的民眾，可透過出發前暈車藥及頭暈貼片的使用，降低不適情況發生，然而一般藥品劑量皆以成年人為主，孩童使用容易發生藥物濃度過高的情形與副作用，較不建議使用，因此家中若有小小孩或多重用藥的年長者，需要長途旅行時，可前往住家附近醫療院所，讓醫師做簡單評估，開立處方藥較為安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
暈車貼片有嗜睡、視覺困擾副作用 食藥署警告：駕駛別貼
2019-06-11 12:42

暈車貼片有嗜睡、視覺困擾副作用 食藥署警告：駕駛別貼
2016-07-20 13:50

暈車貼片傷視力？醫師：僅短暫視覺困擾
春節必遊！六福村甜蜜魔宮新春再登場

春節必遊！六福村甜蜜魔宮新春再登場
春節出遊「怕暈車」 按按穴位減緩症狀
2015-02-14 06:00

春節出遊「怕暈車」 按按穴位減緩症狀
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
生活今日熱門
2020-01-23 18:47

武漢肺炎》防疫升級：邊境檢疫擴至中港澳全部、禁武漢人來台

2020-01-23 23:07

武漢肺炎17死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-23 08:33

過年紅包學問大？包錯了旺財不足先破財

2020-01-23 09:44

樂！星宇航空首航 張國煒與旅客合照、機坪揮手道別 影片

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播