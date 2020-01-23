周全準備不暈車 過年出遊不掃興！

醫師建議，避免暈車可透過出發前暈車藥及頭暈貼片的使用，降低不適情況發生。（記者翁聿煌攝）

2020-01-23 22:50:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕5歲黃小弟每次與家人出遊時，只要車程時間稍長，就會吐得一地、冷汗直流，令黃媽媽忙得手忙腳亂，面對春節假期又來臨，家人又要擔心如何幫助黃小弟適應旅程，對此，台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師黃韻誠指出，暈車在醫學上稱為「動暈症（Motion Sickness）」，是當人們在活動、移動、運動的過程中，平衡系統受到干擾，產生失調所出現的症狀，可透過充足睡眠、飲食補給、視覺專注、藥物輔助減緩不適。

黃韻誠說，容易發生暈車的對象有下列數種，內耳神經、中樞神經系統不協調以及有系統性疾病者：如：三高患者、內耳患疾、慢性眩暈症、梅尼爾氏症，這些人會因無法即時平衡車子帶來的臨時震動而產生不適。

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輕度暈車會暈眩、噁心、食慾減退，嚴重則會嘔吐、冒冷汗、昏厥，出遊一旦暈車，所有好興致皆會煙消雲散，因此黃韻誠建議，生理狀態的萬全準備非常重要，除了出遊前一天要吃好、睡好，養足精神外，如果是容易暈車但會開車的人，會建議直接由此人開車。

他指出，由於人體平衡系統中有「視覺專注」機轉，當駕駛認真注視前方時，腦部會抑制頭暈感覺，因此鮮少聽聞駕駛暈車的情事；但就乘客而言，如果一直看車外風景，反而會因「視覺跳動」使頭暈情況更嚴重，還有長途行車盯著手機，會加劇對平衡系統的影響，導致頭暈，因此乘車時緊盯手機的行為也要避免，做好周全準備，才能享有平安愉快的旅途。

黃韻誠建議，不知道如何避免暈車的民眾，可透過出發前暈車藥及頭暈貼片的使用，降低不適情況發生，然而一般藥品劑量皆以成年人為主，孩童使用容易發生藥物濃度過高的情形與副作用，較不建議使用，因此家中若有小小孩或多重用藥的年長者，需要長途旅行時，可前往住家附近醫療院所，讓醫師做簡單評估，開立處方藥較為安全。

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