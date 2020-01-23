樂！星宇航空首航 張國煒與旅客合照、機坪揮手道別

首航的星宇航空飛澳門班機，在消防水柱噴灑慶祝儀式中，緩緩後推上滑行道，董事長張國煒（右）更是親上機坪，向機組員及旅客揮手道別，張國煒的好心情全寫在臉上。（記者劉信德攝）

2020-01-23 09:44:00

〔記者劉信德／桃園機場報導〕籌備了3年的星宇航空在23日首航，同日開闢台北-澳門、台北-峴港、台北-檳城3條航線，董事長張國煒更是親自駕駛當天直飛桃園－澳門編號JX203、JX204來回航班，吸引不少粉絲衝著K董而來，衝一趟澳門當天來回的首航行程。

董事長張國煒在登機口與參與首航民眾合影。（記者劉信德攝）

首航聯合剪綵儀式由張國煒、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、桃園機場公司董事長王明德、立委陳明文等共同剪綵。

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搶到首航機票的民眾，還可獲得董事長張國煒親筆簽名的登機封，登機時還有驚喜小禮物首航杯，讓參與首航的民眾直呼賺到了。（記者劉信德攝）

張國煒致詞時表示，星宇航空終於在今日正式啟航，感謝公司全體同仁一直以來的努力，也感謝各相關單位的監督及協助，使星宇能如期順利起飛，「我們會以不變的堅持，致力提供最高品質的飛安及服務，也將全力配合政府及多方合作，攜手讓台灣民航業變得更好。」

首航聯合剪綵儀式由星宇航空董事長張國煒、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、桃園機場公司王明德董事長、立委陳明文等共同剪綵。（記者劉信德攝）

張國煒特別感謝過世的父親張榮發，強調沒有父親的栽培，就沒有今天的成就，若沒有父親的遺產，也不可能成立星宇航空。

首航的星宇航空飛澳門班機，在消防水柱噴灑慶祝儀式中，緩緩後推上滑行道，董事長張國煒（右）更是親上機坪，向機組員及旅客揮手道別，張國煒的好心情全寫在臉上。（記者劉信德攝）

張國煒還提到網路上有人說「你還不是靠你老爸的遺產」，張國煒實話實說「沒有錯，但是我善用它，貢獻給國家、貢獻給社會，我努力的將父親的遺願做好，讓國人出國可以更安全」。

在消防水柱噴灑儀式中，慶祝星宇航空首航順利。（記者劉信德攝）

搭乘首航班機的民眾紛紛在首航儀式看板前拍照留念，董事長張國煒更是在登機口前一一與登機民眾合影、簽名。

在消防水柱噴灑儀式中，慶祝星宇航空首航順利。（記者劉信德攝）

搶到首航機票的民眾，還可獲得董事長張國煒親筆簽名的登機封，登機封採用黑底配上燙金字體的時尚設計，印上航機規格及航班資訊，還可將登機證夾入作為首航紀念，登機時還有驚喜小禮物首航杯，讓參與首航的民眾直呼賺到了。

星宇航空首航。（桃園機場記者聯誼會提供）

首航的星宇航空飛澳門班機，在消防水柱噴灑慶祝儀式中，緩緩後推上滑行道，董事長張國煒更是親上機坪，向機組員及旅客揮手道別，張國煒的好心情全寫在臉上。

星宇航空首航。（桃園機場記者聯誼會提供）

星宇航空考量農曆年節期間，澳門航線將有大量返台旅客，為防範「新型冠狀病毒肺炎」，首航當日起，所有澳門返台航班，空服員將全面配戴口罩，航機也將加強消毒，以保障員工及旅客健康。航機上將備足足量口罩，旅客如有需求可向空服人員索取。另外，各航線空服人員報到時，將增加額溫量測及宣導，呼籲員工隨時留意身體狀況，若有不適可立即回報。（11:36更新，新增剪綵及張國煒致詞內容）

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首航的星宇航空飛澳門班機，在消防水柱噴灑慶祝儀式中，緩緩後推上滑行道，董事長張國煒（右）更是親上機坪，向機組員及旅客揮手道別，張國煒的好心情全寫在臉上。（記者劉信德攝）

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