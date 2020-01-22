武漢肺炎》過年難免相聚！中國專家曝3招殺死新病毒

本月24日為除夕夜，許多民眾這天會在老家與親友相聚，吃下團圓飯、圍爐。（資料照）

2020-01-23 00:11:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢市「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）肺炎疫情有擴大趨勢，中國傳染病診治國家重點實驗室主任、中國工程院院士李蘭娟對此指出，逢年過節難免與親友相聚，除了戴口罩等預防工作相當重要，還有3招能夠確實消滅冠狀病毒。

綜合中媒報導，李蘭娟指出，冠狀病毒無法耐高溫，只要將溫度升高到56℃並維持30分鐘，病毒就死亡了；也可使用乙醚、75%乙醇（酒精）、含氯消毒劑、過氧乙酸來消滅冠狀病毒；「這次觀察畢竟是哺乳動物感染了，所以對哺乳動物這方面豬肉等等希望煮熟一點」，切忌吃生食。

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李蘭娟提到，從目前的確診病例來看，預估發病時間在14天以內，也有2、3天就發病的，而已投入研發檢測是否為新型冠狀病毒的核酸檢測檢試劑盒，也進入臨床應用，對全中國發放，正常來說，在2、3個小時內就能得出初步結果，檢視病人有無遭受感染。

李蘭娟強調，這次的新型冠狀病毒已經證實會人傳人，建議民眾避開疫區，疫區內的人也盡量避免外出，「至少發燒的病人不能離開」，現階段不同的患者，都有不盡相同的病況發展，此種疾病還須密切觀察。

中國傳染病診治國家重點實驗室主任、中國工程院院士李蘭娟指出，有3招能消滅冠狀病毒。（圖取自浙江之聲）

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