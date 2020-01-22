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武漢肺炎》疫情升溫 雲林縣府下午啟動防疫演練

因應武漢肺炎疫情，雲林縣府下午辦理發燒篩檢就醫分流演習。（記者詹士弘攝）

因應武漢肺炎疫情，雲林縣府下午辦理發燒篩檢就醫分流演習。（記者詹士弘攝）

2020-01-22 18:11:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕因應首例特殊傳染性肺炎移入台灣，雲林縣府啟動防疫應變中心，並在台大雲林分院辦理發燒篩檢就醫分流演習，將疑似感染病患送入負壓病房，另消防局也展示移動式負壓隔離艙設施，以備不時之需。縣長張麗善也表示，目前已儲備外科口罩4萬副與N95口罩3000副因應。

因應武漢肺炎疫情，雲林縣府下午辦理發燒篩檢就醫分流演習。（記者詹士弘攝）

因應武漢肺炎疫情，雲林縣府下午辦理發燒篩檢就醫分流演習。（記者詹士弘攝）

雲林縣已於20日啟動「雲林嚴重特殊傳染性肺炎防疫應變中心」，因應21日國內第一例境外移入武漢肺炎確診個案，今天下午在台大雲林分院辦理「雲林縣因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫演練」，模擬感染肺炎個案由救護車送抵醫院就醫情境，避免運輸動線與一般病患或民眾接觸，減少再傳染機會，運送路線與一般病患分流，現場並邀傳染病防治醫療網等相關單位觀摩應變措施演練，提高疫情應變能力。

消防局也展示移動式負壓隔離艙設施，目前全縣共有6套，消防人員可在2分鐘時間完成組裝。（記者詹士弘攝）

消防局也展示移動式負壓隔離艙設施，目前全縣共有6套，消防人員可在2分鐘時間完成組裝。（記者詹士弘攝）

消防局也展示移動式負壓隔離艙設施，目前全縣共有6套，消防人員可在2分鐘時間完成組裝，隔離艙可有效阻絕艙內空氣外洩，對飛沫更是有阻絕效果。

因應武漢肺炎疫情，雲林縣府下午辦理發燒篩檢就醫分流演習。（記者詹士弘攝）

因應武漢肺炎疫情，雲林縣府下午辦理發燒篩檢就醫分流演習。（記者詹士弘攝）

張麗善強調，因應疫情，雲林縣已儲備外科口罩4萬副與N95口罩3000副，以備疫情調度使用，對醫療用的N95口罩，請民眾不要搶購，讓醫護人員優先使用，民眾目前使用外科口罩就有避免感染效果。

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