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武漢肺炎》不用搶了！ 指揮中心：將釋出逾千萬片口罩

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明口罩釋出情形。（記者林惠琴攝）

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明口罩釋出情形。（記者林惠琴攝）

2020-01-22 16:57:26

首次上稿 15:32
更新時間 16:57

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，國內昨日確診首例境外移入病例，引發不少民眾搶購口罩。對此，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今日表示，目前口罩數量充足，民眾不須恐慌及搶購，且今起也會陸續釋出千萬片口罩到超商，提供有需要者可購買。

中國官方已指出「病毒存在變異的可能，疫情存在著進一步擴散的風險」，指揮中心發言人莊人祥表示，目前很明顯疫情已經是人傳人，但很多資料都握在中國手上，他們不對外講，外界很難知道，因此從一開始的防疫作業，不論是規範、檢疫、疫調等，都是以人傳人的基準進行規劃。

至於傳出年紀較小的人比較不會感染，莊人祥指出，目前根據中方確診資料，年齡最小的是10歲，其餘多是30歲以上的中老年人，可能涉及一開始感染的是市場工作者、成年人為主，以及患者的照顧者或許通常不是小孩，因此很難評論是否小孩就比較不容易被傳染。

針對國人提高警覺、陸續採購口罩，莊人祥提醒，目前口罩數量充足，民眾不須恐慌及搶購，且疾管署今起會配送外科口罩至超商指定物流中心，再交由超商上架販賣，1月22日及1月23日將釋出各100萬片，1月30日至3月20日每週會再釋出100萬片，並視實際狀況彈性調整。

相關新聞：武漢肺炎確診451例9死》傳染途徑、預防措施看這裡

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