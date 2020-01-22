武漢肺炎》不用搶了！ 指揮中心：將釋出逾千萬片口罩
首次上稿 15:32
更新時間 16:57
〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，國內昨日確診首例境外移入病例，引發不少民眾搶購口罩。對此，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今日表示，目前口罩數量充足，民眾不須恐慌及搶購，且今起也會陸續釋出千萬片口罩到超商，提供有需要者可購買。
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中國官方已指出「病毒存在變異的可能，疫情存在著進一步擴散的風險」，指揮中心發言人莊人祥表示，目前很明顯疫情已經是人傳人，但很多資料都握在中國手上，他們不對外講，外界很難知道，因此從一開始的防疫作業，不論是規範、檢疫、疫調等，都是以人傳人的基準進行規劃。
至於傳出年紀較小的人比較不會感染，莊人祥指出，目前根據中方確診資料，年齡最小的是10歲，其餘多是30歲以上的中老年人，可能涉及一開始感染的是市場工作者、成年人為主，以及患者的照顧者或許通常不是小孩，因此很難評論是否小孩就比較不容易被傳染。
針對國人提高警覺、陸續採購口罩，莊人祥提醒，目前口罩數量充足，民眾不須恐慌及搶購，且疾管署今起會配送外科口罩至超商指定物流中心，再交由超商上架販賣，1月22日及1月23日將釋出各100萬片，1月30日至3月20日每週會再釋出100萬片，並視實際狀況彈性調整。
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