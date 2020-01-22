武漢肺炎》致死率小於2％ 傳染病防治副指揮官：不用太恐慌

2020-01-22 17:56:37

〔記者楊心慧／台北報導〕中國「武漢肺炎」疫情持續擴張，我國已有確診案例，台北市政府嚴正看待，台北市副市長黃珊珊今下午主持「2019新型冠狀病毒疫情小組會議」，台北區傳染病防治醫療網副指揮官璩大成也說，武漢肺炎致死率小於2％，大家不用太過恐慌。

璩大成表示，從武漢第一例開始，就已至中央多次開防疫會議，也制定清楚規範，在昨天確診案例前又開了一次會，最重要的是要加強同仁教育訓練，若每人都將自己保護好，就不會發生傳染的狀況。

璩大成指出，大家都會把武漢肺炎和SARS比較，武漢肺炎傳染速度快，但大家也不用太恐慌，因為它不像SARS早期不知道是什麼病毒，再來武漢肺炎致死率小於2％，和SARS死亡率沒辦法比，現在醫療也是有經驗的，大家提高警覺、做好防護別過於恐慌。

中央流行疫情指揮中心昨晚宣布，一名台灣女性返台時主動通報並確診武漢肺炎，直接就醫未進入社區，同機乘客等46名接觸者在追蹤中。璩大成說，這次確診案例是防疫史上第一例不是在社區被找出來，而是登機時被找出來，接觸者範圍至少比過去少十分之一，也感謝民眾主動說明從武漢回來，而中央和地方的合作，醫療體系的配合，才有辦法將這例確診做隔離及治療。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法