為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》致死率小於2％ 傳染病防治副指揮官：不用太恐慌

2020-01-22 17:56:37

疾管署台北區傳染病防治醫療網副指揮官璩大成。（記者廖振輝攝）

疾管署台北區傳染病防治醫療網副指揮官璩大成。（記者廖振輝攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕中國「武漢肺炎」疫情持續擴張，我國已有確診案例，台北市政府嚴正看待，台北市副市長黃珊珊今下午主持「2019新型冠狀病毒疫情小組會議」，台北區傳染病防治醫療網副指揮官璩大成也說，武漢肺炎致死率小於2％，大家不用太過恐慌。

璩大成表示，從武漢第一例開始，就已至中央多次開防疫會議，也制定清楚規範，在昨天確診案例前又開了一次會，最重要的是要加強同仁教育訓練，若每人都將自己保護好，就不會發生傳染的狀況。

台北市副市長黃珊珊（左三）22日在市府主持因應2019新型冠狀病毒疫情小組會議，聽取疾管署台北區傳染病防治醫療網副指揮官璩大成（左四）簡報。（記者廖振輝攝）

台北市副市長黃珊珊（左三）22日在市府主持因應2019新型冠狀病毒疫情小組會議，聽取疾管署台北區傳染病防治醫療網副指揮官璩大成（左四）簡報。（記者廖振輝攝）

璩大成指出，大家都會把武漢肺炎和SARS比較，武漢肺炎傳染速度快，但大家也不用太恐慌，因為它不像SARS早期不知道是什麼病毒，再來武漢肺炎致死率小於2％，和SARS死亡率沒辦法比，現在醫療也是有經驗的，大家提高警覺、做好防護別過於恐慌。

中央流行疫情指揮中心昨晚宣布，一名台灣女性返台時主動通報並確診武漢肺炎，直接就醫未進入社區，同機乘客等46名接觸者在追蹤中。璩大成說，這次確診案例是防疫史上第一例不是在社區被找出來，而是登機時被找出來，接觸者範圍至少比過去少十分之一，也感謝民眾主動說明從武漢回來，而中央和地方的合作，醫療體系的配合，才有辦法將這例確診做隔離及治療。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》全球已逾400例！WHO緊急會議沒邀台灣
2020-01-22 17:30

武漢肺炎》全球已逾400例！WHO緊急會議沒邀台灣
武漢肺炎》沒地接社接待 觀光局：武漢10團原則上不會來
2020-01-22 17:00

武漢肺炎》沒地接社接待 觀光局：武漢10團原則上不會來
CITIZEN成就男人非凡「鈦」度50年

CITIZEN成就男人非凡「鈦」度50年
武漢肺炎》不用搶了！ 指揮中心：將釋出逾千萬片口罩
2020-01-22 16:57

武漢肺炎》不用搶了！ 指揮中心：將釋出逾千萬片口罩
不用搶買！蘇揆：政府4500萬副外科口罩開始釋出
2020-01-22 16:32

不用搶買！蘇揆：政府4500萬副外科口罩開始釋出
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
生活今日熱門
2020-01-22 17:30

武漢肺炎》全球已逾400例！WHO緊急會議沒邀台灣

2020-01-22 21:42

又是他！男子連續散佈彰化爆發武漢肺炎假訊息

2020-01-22 12:19

遠航停飛41天 張綱維：政府先同意復飛 資金就進來 影片

2020-01-22 10:53

最新！春節天氣先暖後冷又轉雨 氣象局一張圖提醒

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播