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藍芽停車導引減碳省能源 台師大團隊作品獲金獎

國立台灣師範大學地理學系碩士班團隊作品 「Cutting-Lot」，利用低功耗藍芽的停車導引系統，降低開車用路人尋找停車位所耗費的時間、油料和能源，榮獲金獎及最佳人氣獎肯定。（教育部提供）

國立台灣師範大學地理學系碩士班團隊作品 「Cutting-Lot」，利用低功耗藍芽的停車導引系統，降低開車用路人尋找停車位所耗費的時間、油料和能源，榮獲金獎及最佳人氣獎肯定。（教育部提供）

2019-11-22 16:18:15

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天舉辦「108年氣候變遷人才培育成果發表」，國立台灣師範大學地理學系碩士班團隊作品 「Cutting-Lot」，利用低功耗藍芽的停車導引系統，降低開車用路人尋找停車位所耗費的時間、油料和能源，使民眾在生活過程中可以無痛無痕減碳，評審團肯定該作品充分緊扣氣候變遷主題並展現十足創意，榮獲金獎及最佳人氣獎肯定。

今年主題為「跨域學習Ï氣候人才Ï氣候行動」，邀請美國麻省理工學院媒體實驗室代表進行氣候行動專題演講，教育部資訊及科技教育司科長高志璋表示，氣候變遷過往常讓人聯想到「危機」，但未來它會是帶給人們更多跨域學習及合作的「轉機」，教育部期待更多青年學子學以致用、投入氣候行動，帶動相關產業的應用。

MIT媒體實驗室首席研究員Luis Alonso在演講中說明，MIT媒體實驗室致力於設計、多媒體及科技等方面技術轉化的研究，近年來聚焦於應用設計和技術解決社會問題，他鼓勵青年學子勇於突破思考框架，以全球角度重新認知並定義氣候變遷下的「智慧城市」。

「氣候變遷教育推動計畫」主持人、台大森林環境暨資源學系副教授邱祈榮表示，舉辦競賽刺激學生發揮跨領域創新思考及實踐能力，教育部透過發展學校教材、推動教學聯盟、補助大專校院開設氣候變遷相關課程和教學活動等方式，培育更多氣候人才，希望引導學生從關注氣候變遷開始，進而思考如何在現實生活中，落實氣候行動。

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