首府大學董座聘3子女 任要職領高薪

台灣首府大學遭爆，董事長應秀鳳讓兩個兒子當有給職的董事與主任秘書，坐領百萬年薪。（取自學校官網）

2019-11-21 05:30:00

雙兒分任校董與主秘 校方稱給年輕人機會 教部要徹查

〔記者吳柏軒、楊金城／綜合報導〕台灣首府大學遭爆料，董事長應秀鳳讓兩個兒子當有給職的董事與主任秘書，坐領百萬年薪；教育部昨表示，將組專案小組調查，釐清有無不法；台首大校長戴文雄則稱，該爆料去年已向官方解釋，聘任皆依規定，也是給年輕人機會，將接受調查。

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次子去年大學畢業就任主秘 恐違私校法

台首大董事長應秀鳳被爆料，徇私聘用自己二個兒子、一個女兒，讓長子蔡鎮宇擔任有給職董事席次，次子蔡鎮安則被安排為學校的主任秘書，年薪皆破百萬元，其中蔡鎮安去年六月才大學畢業就當上主秘，全國私立學校產業工會理事長尤榮輝質疑恐違反私校法，有圖謀他人不當利益之嫌。

女兒也掛名關係企業執行長 稱依法遴選

此外，前教育部長吳清基被聘為台首大董事，被質疑是要協助爭取私校補助款的門神，應秀鳳的女兒蔡馨瑩也掛名擔任關係企業高雄蓮潭國際會館、高雄國際會館執行長一職；應的子女三人被質疑無教學、管理等經驗或能力，卻擔任要職坐領高薪。

教育部昨表示，針對該校董座兩子任職案，將成立專案小組釐清相關事實，包含兩人工作職務、出勤狀況及薪資報酬等。私校法規明訂董事間三等親以內人數不得逾三分之一，且董事長、董監事、校長等家族內三等親（含配偶姻親），不得承辦學校總務、會計、人事等職務。

教育部也發現，首府大學的組織規程第十條第三款規定，秘書室主任秘書由校長聘請副教授以上教學或研究人員兼任，或由職員擔任，如今主秘卻由去年甫大學畢業的應女次子擔任，上述法條與規範，是教育部檢視應女二子聘任案的關鍵。

台首大校長戴文雄則說，該案去年就遭全國私校協會檢舉，當時有向教育部解釋，校內董事會的董事名單，也都提報給教育部審核，應無問題。

前教長吳清基任校董疑爭補助款 校方否認

戴文雄表示，校內法規並未限制副教授以上才能當主秘，職員只要能力夠也可出任，應給年輕人機會，並訓練其成長。聘任前教育部長吳清基為校董，是因其為前董事長蔡清淵的舊識，給學校許多建議及支持。

學校另回應，依「台灣首府大學附設蓮潭國際文教會館設置辦法」，由校長擔任管理委員會主委，並依法遴選執行長負責協調附屬機構之相關事務，應秀鳳的女兒蔡馨瑩任職執行長期間，盡心協調蓮潭國際會館、學校及投資事業之相關事務。

台灣首府大學。（記者楊金城攝）

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