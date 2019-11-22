首例 教部官派校長代掌私大

私立東方設計大學校長難產9個月，教育部首度「官派代理校長」進駐，讓學校可以穩健辦學。（資料照）

2019-11-22 05:30:00

〔記者林曉雲／台北報導〕史上首例！國內首間設計大學、私立東方設計大學校長難產九個月，教育部首度「官派代理校長」賴鼎銘進駐協助學校改善。教育部技職司長楊玉惠表示，這所學校辦學有特色、體質不差，但因地處南部且不會宣傳，在學校董事會同意、教師團體盼望下，教育部決定出手相救，讓學校可穩健辦學。

東方設計大學 教部出手相救

位於高雄湖內區、前身為東方工專的東方設計大學，一九九九年一度被教育部指派公益董事接管、再選出代理校長改善；二○一七年通過升格大學，學生約三千五百多人，但今年傳出學校以財務有缺口和招生不佳為由，要求上百位教師簽署同意減薪「共體時艱」引發爭議，今年初原校長吳淑明請辭，校長人選迄今難產。

請繼續往下閱讀...

由於私校法規定總務長代理校長不能超過九個月，學校面臨無法定代理人窘境；學校近日改選出董事、長榮大學講座教授林財源為新董事長，教育部更決議指派前世新大學校長賴鼎銘進駐學校代理校長。

賴鼎銘進駐 選出理想校長

賴鼎銘表示，東方大學是一間很有特色的學校，他受教育部之命借調出任代理校長，一是要協助學校選出理想的正式校長，另也要為學校爭取更多資源改革，官派代理校長任期預訂今年十二月到明年七月。

私校工會理事長尤榮輝肯定教育部直接官派校長進駐學校，期待教育部檢討公益董事遴選及派任後應有監督機制，否則官派校長恐也無法達成改革功效。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法