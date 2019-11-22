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鳳凰閃身過！11月已生5颱氣象 專家直呼罕見

鳳凰颱風不會直接影響台灣。（取自氣象局）

鳳凰颱風不會直接影響台灣。（取自氣象局）

2019-11-22 10:36:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕週末再迎來好天氣！隨輕颱鳳凰路徑持續修正，已經不會直接影響台灣，氣象專家也判斷從今天下午起，降雨情況應該會緩和，明後天週休假日，全台大多數地區都會是好天氣，且氣溫回升，適合安排戶外活動、洗曬衣物。不過下週可能會有熱帶擾動發展，甚至成颱，提醒民眾注意。

氣象達人彭啟明在臉書提到，鳳凰颱風清晨位置在台東東方海面約360公里處，以每小時17公里速度持續往北移動，颱風的七級風暴風半徑120公里，離台灣還有一段距離，除了東部海面風浪較大，整體受影響程度較低。

不過彭啟明也說到，其颱風外圍環流，仍造成東北部有偏東北風，帶來外圍環流的水氣，不要小看這樣的降雨，在一兩天內在新北市的萬里、瑞芳都有超過200毫米的雨勢，陽明山區附近到基隆都有100毫米。預計颱風在明天清晨的位置在台灣北部東方海面，持續往北移動，也會明顯減弱，逐漸降為熱帶性低氣壓。

整體天氣方面，彭啟明指出，預計今天還有雨勢，但隨颱風逐漸往北走，下半天會逐步緩和，週末在東北部的降雨會稍微減少一些，有機會轉晴回溫，可以好好把握週末空檔的好天氣，很適合曬洗衣物，預計北部東部有機會回溫到27至28度，中南部到28至30度。

對於今年颱風的生成情形，彭啟明認為，今年11月到現在才22天，就已經有5個颱風在西太平洋海域上生成，真的是較為罕見，而許多預測模式上，也不排除未來一週還有颱風發展的機會，提醒民眾注意天氣及溫度變化。

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