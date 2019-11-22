基隆連夜大雨 源遠路土石崩落、月眉路大量棄土沖落

月眉路土資場滑落空拍圖。（市府提供）

2019-11-22 10:16:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕大雨下不停，基隆市從昨晚下到今天凌晨，災情陸續傳出，包含源遠路有土石崩塌，月眉棄土場土石鬆動，另外，調和街昨晚有淹水，造成一汽車拋錨，所幸都無人受傷。

基隆市源遠路碇內抽水站對面山坡土石崩落，土石滾落佔據半個車道，基隆市政府工務處、暖暖區公所與基隆市議員林旻勳，國民黨立委參選人宋瑋莉一早均趕到現場關切。目前開口契約廠商已經到場，進行修復工程，警方到場協助指揮交通，請民眾經過時減慢車速，注意行駛。

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另外，據民眾指出月眉路的土資場疑似走山，有大批土石與與雨水沖刷下山，棄土如泥水滑落路面，基隆市政府產發處表示，清晨天色太暗，初步判斷應該是土水，產發處早上會去現場了解，稍晚具體情況會再對外說明。

市警局第二分局員警表示，晚間有大雨，看到訊息有到土資場（棄土場）一帶了解，發現因大雨有泥水沖刷下方渠道，雨小後水就沒那麼大，並未發現明顯走山、崩塌，目前道路也沒有中斷，並沒有交管，

市府表示，受到輕颱鳳凰環流影響，基隆市過去24小時，七堵區累積降雨量為120毫米，其他地區除零星小型積淹水外，119目前沒有接到相關災情報案，不過未來幾天仍會持續降雨，提醒民眾隨身攜帶雨具並注意瞬間大雨生。針對有民眾貼文，指月眉路靈泉禪寺一處土資場附近發生大雨夾雜泥水流，影響交通，警消及都發處、工務處等相關單位，正在現場勘查，目前了解，現場為雨水沖刷導致廢棄土堆滑落，滑落位置在場區內，並無所謂崩塌走山，以及道路中斷，市長也已指示相關單位立即處理。

基隆市今天凌晨雨勢不斷，調和街往62快速道路四缐車道一度單向積水，造成車輛拋錨，車輛無法通行，到清晨6點雨勢變小，積水水位慢慢退去，剩下兩車道勉強通行，駕駛請繞道行駛或小心駕駛。

月眉路土資場滑落空拍圖。（市府提供）

月眉路土資場滑落。（市府提供）

基隆市源遠路往瑞芳方向，碇內抽水站對面山坡土石滾落，占據一車道，目前正派人清理中。（記者俞肇福翻攝）

國民黨立委參選人宋瑋莉（左二）、基隆市議員林旻勳（右）與市府工務處人員，正在討論如何處理，不讓土石繼續滑落。（記者俞肇福翻攝）

基隆市源遠路往瑞芳方向，碇內抽水站對面山坡土石滾落，占據一車道，目前正派人清理中。（記者俞肇福翻攝）

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