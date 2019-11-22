為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

4縣市豪大雨特報 鳳凰向北移、海警機率大幅下降

中央氣象局指出，今天（22日）受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有雨。（資料照）

中央氣象局指出，今天（22日）受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有雨。（資料照）

2019-11-22 06:59:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（22日）受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有雨，氣象局於基隆市、新北市發布豪雨特報，台北市、宜蘭縣發布大雨特報。

氣象局表示，隨著颱風沿東部海面北上，今天北部及東半部地區有短暫雨，其中在基隆北海岸及大台北山區降雨較持續，並已有局部大雨或豪雨發生，中南部則為多雲，山區有些飄雨的機率。溫度方面，夜間清晨偏涼，多數地區低溫為20度上下，白天桃園以北及宜蘭高溫約24至26度，其他地方可以來到27至30度，中南部日夜溫差大。

氣象局預估，週六、週日（23日、24日）氣溫持續回升，各地清晨舒適至稍涼，白天稍溫暖；隨著颱風遠離，水氣稍減，北部及東半部雲多偶有小雨，中南地區又恢復多雲到晴的天氣。

颱風消息方面，第27號颱風鳳凰，凌晨2時位於鵝鑾鼻東方380公里的海面上，向北沿著台灣東部海面移動，發布海上警報的機率已大幅下降，但仍不排除有發布的可能。

空氣品質部分，22日北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，中部近山區午後受光化作用影響，可能達普通等級；雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
18 - 24 22 - 32 21 - 30 22 - 32

颱風路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

颱風路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

氣象局於基隆市、新北市發布豪雨特報，台北市、宜蘭縣發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

氣象局於基隆市、新北市發布豪雨特報，台北市、宜蘭縣發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
4縣市大雨特報 颱風外圍環流影響「愈晚雨勢愈明顯」
2019-11-21 07:05

4縣市大雨特報 颱風外圍環流影響「愈晚雨勢愈明顯」
模擬路徑圖曝光！1張圖秒懂「鳳凰」侵襲各地機率
2019-11-21 01:21

模擬路徑圖曝光！1張圖秒懂「鳳凰」侵襲各地機率
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
鳳凰颱風環流來襲！明北東恐有大雨 中南部飆高溫
2019-11-20 23:39

鳳凰颱風環流來襲！明北東恐有大雨 中南部飆高溫
好天氣日夜溫差大 下週一鋒面通過又要轉涼
2019-11-15 07:20

好天氣日夜溫差大 下週一鋒面通過又要轉涼
靠這顆 萬華新案成交衝上7字頭

靠這顆 萬華新案成交衝上7字頭

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播