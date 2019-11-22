4縣市豪大雨特報 鳳凰向北移、海警機率大幅下降

中央氣象局指出，今天（22日）受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有雨。（資料照）

2019-11-22 06:59:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（22日）受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有雨，氣象局於基隆市、新北市發布豪雨特報，台北市、宜蘭縣發布大雨特報。

氣象局表示，隨著颱風沿東部海面北上，今天北部及東半部地區有短暫雨，其中在基隆北海岸及大台北山區降雨較持續，並已有局部大雨或豪雨發生，中南部則為多雲，山區有些飄雨的機率。溫度方面，夜間清晨偏涼，多數地區低溫為20度上下，白天桃園以北及宜蘭高溫約24至26度，其他地方可以來到27至30度，中南部日夜溫差大。

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氣象局預估，週六、週日（23日、24日）氣溫持續回升，各地清晨舒適至稍涼，白天稍溫暖；隨著颱風遠離，水氣稍減，北部及東半部雲多偶有小雨，中南地區又恢復多雲到晴的天氣。

颱風消息方面，第27號颱風鳳凰，凌晨2時位於鵝鑾鼻東方380公里的海面上，向北沿著台灣東部海面移動，發布海上警報的機率已大幅下降，但仍不排除有發布的可能。

空氣品質部分，22日北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，中部近山區午後受光化作用影響，可能達普通等級；雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 - 24 22 - 32 21 - 30 22 - 32

颱風路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

氣象局於基隆市、新北市發布豪雨特報，台北市、宜蘭縣發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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