4縣市大雨特報 颱風外圍環流影響「愈晚雨勢愈明顯」
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天（21日）受颱風外圍環流影響，北部、東半部有雨，氣象局於基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報。
氣象局指出，受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區會有短暫的降雨，隨著時間愈晚，桃園以北及東半部地區的雨勢會愈趨明顯，尤其東北部整天的降雨較為持續並有局部大雨發生，中南部則是山區有些局部短暫雨，平地為多雲的天氣。
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溫度方面，清晨偏涼，台南以北及宜蘭仍只有17到19度左右的低溫，白天起隨著東北季風減弱，氣溫將逐漸回升，桃園以北及宜蘭高溫約23、24度，其他地方可以來到26至30度，中南部日夜溫差大。
氣象局預估，週五（22日）鳳凰颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有短暫雨，其中東北部地區降雨較持續並有局部大雨發生的機率。週六、週日（23日、24日）氣溫持續回升，各地清晨舒適至稍涼，白天稍溫暖；隨著颱風遠離，水氣稍減，北部及東半部雲多偶有小雨，中南部山區也有零星短暫雨，中南部平地為多雲。
颱風消息方面，第27號輕度颱風鳳凰，凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方540公里的海面上，以西北西轉北的方向朝台灣東南部海面接近，由於路徑有往東修正，發布海上警報的機率和昨天相比有下降的趨勢，但仍不排除有發布的可能。
空氣品質部分，21日北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區主要為「普通」等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|16 - 21
|20 - 30
|22 - 28
|17 - 26