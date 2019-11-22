為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

鳳凰過門不入！下週又有熱帶擾動發展 若成颱將平歷史紀錄

鳳凰颱風過門不入，對台灣陸地僅帶來些微影響。（擷取自中央氣象局）

鳳凰颱風過門不入，對台灣陸地僅帶來些微影響。（擷取自中央氣象局）

2019-11-22 09:46:07

〔即時新聞／綜合報導〕今年第27號颱風鳳凰過門不入，在台灣東側海面向北轉北北東方向進行，對陸地影響不大，氣象專家吳德榮表示，下週三、四菲東海面有熱帶擾動發展跡象，若順利被命名，將是本月第6個颱風，追平11月颱風生成的歷史紀錄。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今日冷空氣持續減弱，北台灣低溫回升2度左右，大台北地區平地最低溫已回到20度左右，白天受東北風影響，北、東部仍局部有雨，中南部則為多雲時晴。他說，今日北部氣溫約20至25度、中部19至30度、南部19至31度、東部18至29度。

吳德榮表示，明起水氣減少，各地天氣陸續好轉，氣溫亦逐漸回升，北、東北部為多雲有局部短暫降雨天氣；週日（24日）天氣更加好轉，各地多雲時晴，僅東北部仍有局部短暫降雨。他說，下週一（25日）及週四（28日）將有兩小波東北季風南下，屆時北台灣迎風面地區將轉濕涼，背風面的中南部則較不受影響。

至於民眾關心的颱風問題，吳德榮指出，鳳凰颱風現於台灣東側海面向北轉北北東方向進行，強度將逐漸減弱，對陸地影響不大，但海邊活動仍須注意安全。他說，下週三、四在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，若順利增強成颱，將是今年第28號颱風，也是本月第6個颱風，追平本月生成數的歷史紀錄。

氣象局的觀測數據則顯示，今年第27號颱風鳳凰今日凌晨2時的中心位置在北緯22.2度，東經124.4度，現正以每小時16公里速度向北進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，7級風暴風半徑為120公里。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
4縣市豪大雨特報 鳳凰向北移、海警機率大幅下降
2019-11-22 06:59

4縣市豪大雨特報 鳳凰向北移、海警機率大幅下降
路徑向東偏！「鳳凰」暴風圈襲台機率圖曝光
2019-11-21 18:04

路徑向東偏！「鳳凰」暴風圈襲台機率圖曝光
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
「鳳凰」增強至輕颱上限 路徑再偏東
2019-11-21 16:03

「鳳凰」增強至輕颱上限 路徑再偏東
明起天氣漸好轉！週末各地陸續放晴 下週一再迎東北季風
2019-11-21 10:25

明起天氣漸好轉！週末各地陸續放晴 下週一再迎東北季風
自備120萬起 即可入住中山區挑高花園寓邸

自備120萬起 即可入住中山區挑高花園寓邸
「鳳凰」逼近！今強度達顛峰 鄭明典：比較像颱風了
2019-11-21 10:12

「鳳凰」逼近！今強度達顛峰 鄭明典：比較像颱風了
鳳凰颱風路徑持續東偏 氣象局仍不排除發布海警
2019-11-21 09:48

鳳凰颱風路徑持續東偏 氣象局仍不排除發布海警

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播