鳳凰過門不入！下週又有熱帶擾動發展 若成颱將平歷史紀錄

鳳凰颱風過門不入，對台灣陸地僅帶來些微影響。（擷取自中央氣象局）

2019-11-22 09:46:07

〔即時新聞／綜合報導〕今年第27號颱風鳳凰過門不入，在台灣東側海面向北轉北北東方向進行，對陸地影響不大，氣象專家吳德榮表示，下週三、四菲東海面有熱帶擾動發展跡象，若順利被命名，將是本月第6個颱風，追平11月颱風生成的歷史紀錄。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今日冷空氣持續減弱，北台灣低溫回升2度左右，大台北地區平地最低溫已回到20度左右，白天受東北風影響，北、東部仍局部有雨，中南部則為多雲時晴。他說，今日北部氣溫約20至25度、中部19至30度、南部19至31度、東部18至29度。

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吳德榮表示，明起水氣減少，各地天氣陸續好轉，氣溫亦逐漸回升，北、東北部為多雲有局部短暫降雨天氣；週日（24日）天氣更加好轉，各地多雲時晴，僅東北部仍有局部短暫降雨。他說，下週一（25日）及週四（28日）將有兩小波東北季風南下，屆時北台灣迎風面地區將轉濕涼，背風面的中南部則較不受影響。

至於民眾關心的颱風問題，吳德榮指出，鳳凰颱風現於台灣東側海面向北轉北北東方向進行，強度將逐漸減弱，對陸地影響不大，但海邊活動仍須注意安全。他說，下週三、四在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，若順利增強成颱，將是今年第28號颱風，也是本月第6個颱風，追平本月生成數的歷史紀錄。

氣象局的觀測數據則顯示，今年第27號颱風鳳凰今日凌晨2時的中心位置在北緯22.2度，東經124.4度，現正以每小時16公里速度向北進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，7級風暴風半徑為120公里。

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