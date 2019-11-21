日月潭風景區範圍可望擴大 這3鄉鎮景點入列

日月潭風景區範圍將擴大，埔里知名景點虎頭山將列入。（記者佟振國攝）

2019-11-21 18:58:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區是南投縣重要國際級觀光景點，近年各地方公所都在爭取能夠劃入日月潭風景區管理處範圍，盼透過中央資源，協助地方發展觀光，活絡經濟，嘉惠產業。

觀光局副局長張錫聰，今與日管處長洪維新，以及風景區擴大範圍計畫的評鑑委員，一同走訪日月潭周邊的埔里虎頭山，魚池鄉東光村向天圳，以及水里火車站的潛力景點，來到水里站，鄉長陳癸佑也全程陪同。

請繼續往下閱讀...

會後評鑑委員認為相關景點都具備獨特性與差異性，同意納入日月潭風景區範圍，並盼日管處能和各地方政府配合，營造觀光亮點並妥善維管，永續發展大日月潭區觀光。

日管處表示，埔里盆地具有獨特的地質與景觀，不論日出、雲海、琉璃光，或飛行傘運動，都能增加風景區亮點；魚池鄉東光村的向天圳，則是日月潭的水源頭，透過當地成熟的社區導覽，可打造成秘境旅遊；水里火車站則因位在集集支線車埕與集集站之間，過去未能串聯當地觀光資源，未來連成一線後，可望擴大集集鐵道的觀光效益。

觀光局副局長張錫聰說，經實地走訪，以及評鑑委員現勘，加上台電、林務局等轄區相關單位的諮詢，有關日月潭風景區擴大轄區的計畫，各單位都樂觀其成。

該案可望能順利推動，待評鑑通過、呈報上級核定，就能拍板公告，期盼未來在中央與地方的相互幫助經管下，能讓日月潭風景區旅遊體驗更豐富多元，同時也能凸顯地方特色。

日月潭風景區範圍將擴大，水里火車站將列入，未來可望與集集、車埕站連成一線，促進沿線觀光發展。（記者劉濱銓攝）

日月潭風景區範圍將擴大，觀光局副局長張錫聰（左）實地走訪，水里鄉長陳癸佑（右）也親自陪同。（記者劉濱銓攝）

日月潭風景區範圍將擴大，魚池鄉東光村的向天圳水源終年豐沛，且是日月潭的源頭，可望列入範圍。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法