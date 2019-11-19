現在到梅嶺怎麼玩？ 當地農民推薦私房景點

梅峰古道上的洋紅風鈴木已經開花。（記者吳俊鋒翻攝）

2019-11-19 14:54:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台南市楠西梅嶺風景區，特選品種嫁接的洋紅風鈴木已逐漸開花，民眾上山爭睹，當地農民推薦，秋冬時節還適合順遊獵鷹尖一線天，欣賞自然的岩壁奇景。

洋紅風鈴木位於梅峰古道沿途上，目前開花的已近30株，為綠意的山林增添美麗色彩，引人矚目，遊客趨之若鶩。

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古道上的洋紅風鈴木，由梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文於25年前開始栽植，他表示，迄今累計逾400株，花期從11月起，持續到元月之後。

許鴻文說，一般的洋紅風鈴木，花期多在元月份起，他尋訪各地，找到了11月就會開花的品種，以嫁接方式，陸續於梅峰古道上栽植，成功為當地打造出新特色。

除了洋紅風鈴木之外，古道上數量超過200株的山茶花，現也開始綻放，一起爭豔。

福來老梅園業者陳居峰還推薦當地的獵鷹尖一線天，他指出，此為極具挑戰性的叢林登山步道，腳力夠的話，可以嘗試，秋冬是很好的遊賞季節。

秋冬起，較為乾燥，步道不會濕滑，且沒有西北雨，無須臨時尋找遮蔽之處，加上季節的關係，蚊子也少。

梅嶺屬於阿里山支脈，延伸的獵鷹尖，在岩盤推擠下，形成了石壁間的一線天步道，路途來回約4小時，陳居峰提到，返程還可品嘗梅子雞、薑黃雞等道地美食。

梅嶺農民認為秋冬時節，適合順遊獵鷹尖一線天。（記者吳俊鋒翻攝）

梅峰古道上的洋紅風鈴木已經開花。（記者吳俊鋒翻攝）

除了洋紅風鈴木之外，山茶花也開始綻放。（記者吳俊鋒翻攝）

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