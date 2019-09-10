外國人來台必去10大景點 台東名列第3

2019-09-10 09:59

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府指出，「DailyView網路溫度計」公布外國人來台必去10大景點，台東得天獨厚的美景名列第3！相較於前2名的台北101以及西門町，台東的自然美景、愜意山海之旅，在網路上的討論度居高不下，更成為國人推薦外國人來台必去的口袋名單。

縣長饒慶鈴表示，台東是介於山與海之間的城市，獨特的自然人文風景絕對值得旅客一訪再訪。

縣府表示，網路溫度計以網路爬文技術取得巨量資料庫，日前運用KEYPO大數據關鍵引擎的資料分析，公布台東被選為全台灣除台北外，「最推薦外國觀光客景點」網路討論度最高的城市，不論是吸睛度爆表的熱氣球嘉年華或是全台最美火車站多良車站，都是網美首推的拍照勝地。

縣府説，就今年7月臺東遊客人次來看，單月突破150萬人次，超受歡迎的熱氣球嘉年華，今年不僅跨海到綠島展演光雕音樂會，更首次結合最美星空辦理星空音樂會，讓民眾在幾無光害的夜空下躺馬路賞星星，曙光與星光盡收眼底。

饒慶鈴説，台東是一座串起星空與大地、連接山川和海洋的城市，來台東不僅可以上山享受森林浴輕旅行，也能到海邊體驗精彩的水上活動。台東海岸線的浪擁有得天獨厚的條件，是衝浪者天堂，每年11月舉辦國際衝浪賽，吸引世界各地好手逐浪競技。優越的自然條件除了辦衝浪賽，也適合潛水、SUP立槳，東海岸一帶因此形成外籍人士移居的聚落，例如在東河鄉開居酒屋的日本老闆峯雪康弘表示，多年前隨朋友到東河衝浪後便決定移居台東，他說近年台東的衝浪很有名，有非常多日本旅客前來挑戰；來自紐西蘭也已定居台東的衝浪教練Mark則表示，台東渾然天成的水上場域，以及友善溫暖的人群，都是他愛上台東的原因。

來自土耳其的網紅圖佳就曾到金峰鄉參加部落工作假期，住在大自然素材建的家屋，品嚐部落風味餐，讓他擁有回到家的親切感受。旅客不僅藉此深入瞭解原民文化，也成為一份子，共享部落的慢調生活。

生根台東10多年的美籍教師Adam Matz也認為，台東和其他縣市很不一樣，看山看海都很便利，環境優美、人很善良，住在台東的確是一件幸福的事。

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