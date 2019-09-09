台東縣8輛強力清溝車全到了！水溝不通可請公所疏通

2019-09-09 13:18

［記者黃明堂／台東報導］近年豪雨積水原因多為排水溝阻塞所引起，台東縣政府採購8輛清溝車交給鄉鎮市公所隨時疏通。卑南鄉長說，如委託包商清溝，每台尺要價1萬元，有了清溝車自己來，大幅降低公帑負擔。

這8輛清溝車去年已先撥3台給台東市2輛及關山鎮1輛，今天再撥5輛分別給卑南、鹿野、池上、成功及大武等鄉鎮，在環保局前辦撥交典禮，由縣長饒慶鈴將象徵性的鑰匙交給鄉鎮公所。

許文獻說，等這部清溝車等了1年多。卑南鄉幅員廣闊，且都是部落型，水溝都不大，很容易阻塞，但請人家清，1尺要1萬多元，鄉公所負擔沈重，有了清溝車，平常就可以清淤疏通，大雨來不致於淹水。

5部全新清溝車的價格各為580萬元，具有強大馬力的沖吸功能，利用高壓幫浦噴水來沖洗排水溝內淤泥、堵塞物等，同時利用高壓真空幫浦產生吸力，將淤泥、堵塞物等吸取至污泥艙內，廠商說，抽吸管可以延伸120公尺，幾乎可以巷頭清到巷尾。

饒慶鈴表示，全縣有8輛清溝車運作，期望鄉鎮市能善用得來不易的資源，督促公所同仁妥善規劃清淤疏濬溝渠，並能夠區域共同合作，防範災害來臨時，不再發生淤積，維護環境衛生，保護民眾生命財產安全。

環保局長謝清泉說，除了清淤防災，清溝車經常清淤，也可以減少病媒蚊孳生，對環境衛生有很大幫助。他希望各公所不要讓清溝車閒置，應多多使用。

環保局說，在105年7月發生尼伯特風災後，許多鄉鎮市因溝渠長期未能疏濬，經環保局調查全縣僅一輛清溝車且幾近不堪使用，縣府在爭取中央花東基金3000萬及尼伯特風災善款1800萬的補助經費後，才得以購置8輛清溝車。

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