台東縣長饒慶鈴難得穿洋裙 三仙台花樣很亮眼

2019-09-06 19:52

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府「TTMaker台東原創基地」今天公布首輪入選的22組創業團隊，包含10家台東在地團隊與12家外縣市團隊。縣長饒慶鈴盼新創團隊成為代表台東的新名片。

入選名單發表會上，饒慶鈴穿了一件很特別的洋裙，是入選者之一的東排灣族設計師「沙布喇安德烈」的作品，以台東蘭嶼、三仙台等多款台東印象的主題設計出089系列服飾作品，饒慶鈴身穿三仙台，白、紅、黑的色彩搭配，相當亮眼，也讓大家不斷往她身上看，要找出三仙台的模樣，結果，最容易辨識出來的是八拱橋。

饒慶鈴表示，TTMaker 2.0今年提出以「城市加乘器」概念，透過不同領域的創業來加乘台東，首輪遴選出這22組來自不同領域的團隊，公布後即正式進入輔導補助階段。申請補助最高500萬，TTMaker 將持續收件至109年1月15日止。

入選名單有：造福水果企業社、沙布喇安德烈、海馬音樂工作室、草盛花開園藝治療、返古新思事業、幕課數位、綠色冀泉股份、大團圓智能行銷、種子樹屋手作坊、我的婚禮、果珍濃台東水果珍珠專賣店、丹幣數位科技、台灣微創行銷、賞星悅目團隊、登山書、池上豆屋、拾光快門影像工作室、Coding Bar、安吉氣象決策資訊、3D i-Maker、貢創科技、Firstory等。

國際發展及計畫處余明勲處長進一步說明，入選團隊有的把台東的特色展現出來，也有凸顯出台東獨有風土人情滋味和創作能量，有的是為台東創造更多的價值，也有帶著專業技術來幫台東解決問題的。

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