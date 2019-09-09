國中教學卓越獎8校獲獎 這校以「沒有標準答案的課程」獲肯定

2019-09-09 13:38

〔記者林曉雲／台北報導〕全國各國中關注的「108年度國中教學卓越獎」今公布得獎名單，8所學校團隊從初選47校脫穎而出，分別是桃園市立楊梅國中秀才分校、屏東縣私立南榮國中、台南市立中山國中、台中市立日南國中、新北市立青山國中小學、台東縣立賓茂國中、新北市立大觀國中、台北市立天母國中，預計9月20日在正修科技大學舉行頒獎典禮。

國教署評審團肯定所有得獎學校，以台東縣立賓茂國中為例，是一所偏鄉小型原住民學校，8年前面臨裁併危機，學校整合代理、外聘、兼課、素人藝術家、部落耆老及學校老師與職員，每一位都全力為孩子的多元學習而付出，落實教學正常化，讓孩子認真學好每一堂課，學科和藝能科都有專業認真的老師上課，讓孩子正常學習。

賓茂國中的學生多半寫不出標準答案，但除了考試科目以外，都能有良好的成就，老師們思考如何用多元學習來展現原住民孩子的天賦，善用學校的彈性課程，把賓茂國中定位成一所「沒有標準答案」的學校，以「傳承排灣族優質傳統文化、深耕技藝培育與創意實作探究、創造價值與部落服務」策略引導改變，透過山野教育、創意發明與技藝培育，協助學生走出教室，採訪在地東排灣古調、發明創意作品，讓原住民學生拓展學習視野，走向國際舞台，勇敢自信的去定義生命中屬於自己的標準答案。

另一所屏東縣私立南榮國中位於崁頂，也是人口大量外移的偏鄉農村，目前是政府唯一以當地私中協辦義務教育的校園，全校共33班、弱勢學生占比4分之1，2009年學校協助居民銷售農產品，在校建置園寮鄉數位機會中心，學校與鄉民建立濃厚情感。評審團肯定學校在英語力和資訊力的課程，針對學生強項或弱項採取差異化教學，使學生在國語文競賽、會考、英檢等成效良好；又另主動與金車文教基金會提出校內興建「南榮英語村」議案完成募款，並與縣府合作建構營運高屏首座英語村。

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