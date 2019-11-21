家長吃不消！幼兒園課後留園 月收費竟可高達2萬5

全教總公布調查指，教育部規定課後留園須達10名學生才可開班，但有些縣市放寬為5到10人、甚至1人就可開班，在沒有補助開班的縣市，一個月收費竟可高達25000元，即使一人可以開成班，家長也負擔不起。（記者林曉雲攝）

2019-11-21 10:41:38

〔記者林曉雲／台北報導〕家有幼兒的雙薪家庭，幸運抽籤進入公幼後，還會有課後留園的需求。公立幼兒園日間提供良好的教育品質，為了協助雙薪家庭育兒，下午4點後會開辦課後留園，做為緩衝接送孩子的時間。但全教總今天開記者會公布調查指，教育部規定須達10名學生才可開班，但有些縣市放寬為5到10人、甚至1人就可開班，在沒有補助開班的縣市，以每班收滿15人計算，每生僅需負擔1600元左右，若只有1位幼兒參加課後留園，一個月收費竟可高達25000元，即使一人可以開成班，家長也負擔不起。

全教總理事長張旭政表示，目前全國各縣市課後留園開班的現況與條件非常不一致，包括家長補助不一致、教保人員鐘點費不一致、師資人力不一致等，導致各種亂象，全教總要求從制度面解決家長的托育問題，包括制訂全國統一的開班與補助標準，不要依學生人數收費，而是訂出統一收費價格；另建立課後留園人力資料庫或外包優良廠商，降低現場教保服務人員加班常態。

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全教總副秘書長楊逸飛進一步說明，依教育部課後留園辦法，須達10名學生才可開班，但有些縣市是5到10人，有些則是1人就可開班，每個縣市規定不同，有些未達開班標準仍會給予補助，讓只有少數人的課後留園可以成班，有些則沒有補助，在沒有補助開班的縣市，以每班收滿15人計算，每生僅需負擔1600元左右，若只有1位幼兒參加課後留園，一個月高達25000元，即使開成班，這樣高額的費用，對許多家庭來說都是一筆沉重的負擔，結果是當一個班上只有少數幾人有課後留園需求時，家長只能選擇付出高額費用或送到安親班，而無法負擔的家長最終只能「被迫不參加」。

此外，據全教總統計，全國課後班平日鐘點費平均約在300到400元之間，但部分縣市則低至260元，而寒暑假整體的平均約在260元左右，等於是同工不同酬，落差極大。

楊逸飛表示，教育部明確將課後留園的辦理情形列為縣市的考評績效，導致有些縣市為了達成課後留園的開辦率，竟然調降教保服務人員的鐘點費，強迫這些教保服務人員做「功德」。

全教總研究員顏嘉辰也表示，中央作業要點未明訂師生比，造成有縣市竟有1師要照顧25名幼兒的離譜現象，若其中有一個孩子出狀況，等於置其他幼兒安全於不顧，而過高的師生比也讓學校更難找到課後師資人力，呼籲課後留園作業要點應明訂師生比。

全教總公布調查指，教育部規定課後留園須達10名學生才可開班，但有些縣市放寬為5到10人、甚至1人就可開班，在沒有補助開班的縣市，一個月收費竟可高達25000元，即使一人可以開成班，家長也負擔不起。（記者林曉雲攝）

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