全教總體檢各縣市公幼 桃園市新增名額最多

2019-07-31 10:55

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會今天開記者會體檢幼兒政策，各縣市新增的公立及非營利幼兒園，以桃園市1022個幼兒名額最多，台北市814名額居次，六都中以台南市僅新增180名額敬陪末座。全教總呼籲教育部及縣市政府，幼教公共化目前最急迫政策需求，應該是專案解決公幼抽籤嚴重地區，舒緩幼兒家長期待子女進入公幼或是非營利幼兒園之焦慮。

全教總也檢視各縣市現行公共化幼兒園（公幼加上非營利幼兒名額）全國比例，台北市公共化比率為42％、新北市33％、桃園市24％、高雄市24％、台南市23％、台中市20％，全教總秘書長劉欽旭表示，全教總認為持續增加公共化幼兒園，才是改善托育環境的正確之道，準公共化幼兒園將造成投注大量資金，卻未用在幼兒及家長身上的情形，建議政府應檢討該項政策，立即做出必要調整。

另在公幼師資配置部分，全教總幼委會主委張馨仁表示，全國各縣市公立幼兒園名額皆一位難求，根本沒有控管幼兒園教師員額之必要，依全教總調查，部份縣市代理教師比例卻仍居高不下，令人跌破眼鏡，新竹市4％、台中市7％及桃園9％是穩定幼兒師資的前段班縣市，嘉義縣卻高達60％，屏東縣32％、南投縣也超過30％，六都中則以台南市高達28％的代理教師比例最嚴重。

張馨仁表示，雖然嘉義縣的公幼代理教師的比例是全國最高，但從今年起，相隔10年再度招聘公幼正式教師12位，仍值得肯定，反而全教總發現，台南市專設幼兒園有14所，176名教保人員中竟只有22名正式教師，可見台南市長期忽視專設幼兒園增聘正式師資的必要性。另高雄市有18個公幼班級全是聘任臨時代課或代理教師，期間長達13年，這18個班級應優先改聘正式教師。

全教總具體建議教育部，應將各縣市代理教師比例納入教育經費補助參考，長期未改善者，應令限期改善，以維護幼兒受教權益，也呼籲各縣市立即補足現有幼兒園應有的正式教師數量，快速有效降低代理教師比率，設定最高代理教師比率，違者應給予必要懲處；另教育部應調整補助準公共化幼兒園政策，用這些經費更快速設立公立幼兒園與非營利幼兒園，同時對於公幼抽籤嚴重地區，快速投入資源讓真正公共化幼兒園到位。

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