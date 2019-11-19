唐榮鐵工廠火災排黑煙污染 被罰10萬

唐榮鐵工廠廠區內廢油泥暫存區廢棄物起火引發黑煙。（記者陳文嬋翻攝）

2019-11-19 20:01:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今下午接獲通報唐榮鐵工廠火警，稽查人員立刻抵達現場，發現唐榮鐵工廠廠區內廢油泥暫存區廢棄物起火引發火災，致明顯粒狀污染物（黑煙）逸散於空氣中，環保局配合消防局現場即刻掌握污染情形，依違反空污法告發裁處10萬元。

環保局駐工業區稽查人員於11月19日下午4時許，接獲通報唐榮鐵工廠火警，經查該廠於16時20分廢油泥暫存區放置的太空袋、不織布及廢布不明原因起火燃燒，致明顯粒狀污染物（黑煙）逸散於空氣中，火勢已於16時30分撲滅。

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經環保局現場監測後，已無空氣污染之情事發生，後續除瞭解起火原因外，環保局將進廠查核，如有其他違規情況，將另依法裁處。

環保局表示，為加強林園工業區及臨海工業區的稽查，特以專案進駐管制，要求業者平日應落實污染防制設備的操作，以維護空氣品質，防範污染情事發生。唐榮鐵工廠已設廠多年，應加強檢修及平時維護保養，避免排放或逸散空氣污染物，增加高雄地區的污染負荷。

環保局請民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線（07-7317600）或1999，駐點工業區的稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證，同時也歡迎民眾一起來揪出污染排放源，令其無所遁形，以維護高雄市空氣品質。

環保局駐工業區稽查人員進場瞭解起火原因。（記者陳文嬋翻攝）

唐榮鐵工廠燃燒排黑煙，環保局依法裁處10萬元。（記者陳文嬋翻攝）

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