貨輪擱淺漏油 環保局將開罰最高150萬

2019-08-27 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕嘉明海運公司的貨輪在本月1日，於嘉義縣布袋商港擱淺漏油，清除油汙作業已在5日前完成，嘉義縣環保局今（27）日表示，環保局在接獲通報時即派員前往蒐證採樣，並督促此次船難公司處理漏油問題，並說明依海洋污染防治法，將裁處海運公司30萬至150萬元罰鍰。

本月1日下午3點多，嘉明海運公司的勝利號貨輪在嘉義縣布袋商港外等待漲潮進港，卻疑似因動力不足產生漂流情形，碰撞到堤岸消波塊擱淺，海巡署、嘉義縣環保局與消防局等單位隨即以大型吊車救出受困的8名船員。不料勝利號貨輪隔日發生漏油情形，環保局隨即派員攜帶設備到現場搜證及檢測，以釐清海運公司的責任，並作為行政裁罰依據。

綜合媒體報導，嘉義縣環保局今日表示，海巡署第五巡防區在確認船隻擱淺後，即成立緊急應變中心，環保局在接獲通報後也要求布袋港的權管單位台灣港務公司，負責應變作業，並運用空拍機24小時監控漏油污染情形，也督促嘉明海運公司佈設應變設施。

根據報導，該海運公司在5日前完成油汙去除作業，並已委託第三方確認無漏油情形，待近期天氣許可會將船體拖上岸。環保局說明，嘉明海運公司已是第2年在相同海域發生船隻漏油汙染海洋的事件，本月的事件依海洋污染防治法將裁處30萬至150萬元罰鍰。

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