新北環保局採購GORE-TEX材質外套 遇環保署「撞衫」！

2019-08-24 11:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為改善清潔隊員工作條件，率先於去年編列預算3850萬元，為全市5500位清潔隊員採購GORE-TEX材質外套，預定今年9月發放給各區清潔隊，沒想到環保署日前宣布，要統一發放GORE-TEX材質外套給全國3萬3千名清潔隊員，新北市環保局趕緊向環保署交涉，能否將新北市改發現金補助，但環保署表示無法配合，新北市清潔隊員將有兩套GORE-TEX材質外套「換著穿」。

清潔隊員每天風雨無阻、穿梭大街小巷做資源回收，颱風豪雨後還得加班清掃環境、恢復市容，讓民眾第2天能夠順利上班上學、十分辛苦，因此考量到清潔隊員在惡劣天候中的工作需求，環保局去年編列預算，購買每件7千元、共5500件的GORE-TEX材質外套，總經費達3850萬元，預計今年9月開始交貨。

行政院長蘇貞昌8月13日出席「全國清潔隊長業務交流會議」時宣布，將發給全國3萬3千名清潔隊員GORE-TEX的透氣防水工作服，款式正是參考新北市訂製的樣式。

新北市環保局發言人、簡任技正孫忠偉說，由於環保局經費籌措不易，馬上與環保署聯繫，詢問有無可能新北市的GORE-TEX材質外套改以現金發放，新北市原先訂製的GORE-TEX材質外套納入環保署統籌發放，但環保署認為預算課目難以調整，無法配合，新北市清潔隊員將會有兩套GORE-TEX材質外套「換著穿」。

孫忠偉說，環保局會持續重視清潔隊員的需求，包括清潔獎金調升為8000元，工作場地優化，機具設備汰舊換新，制服安全性及舒適性設計等，改善清潔隊員工作環境，讓清潔隊員能夠更舒適工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法