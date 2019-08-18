工廠廢料混充家戶垃圾 台南這5區是檢舉熱區

2019-08-18 13:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局近來多次接獲檢舉，發現商家或公司行號常把事業廢棄物混在家戶垃圾裡丟到垃圾車上，環保局派人稽查進行破袋檢查，並依法開罰。其中，最常被民眾檢舉的行政區，以仁德、鹽水、關廟、安南及新營等地區最多。

環保局表示，不包括經勸導後自己取回處理的案件，目前已針對違法業者開罰2件。現行環保局垃圾車只能收運家戶垃圾，如果商家、工廠把事業廢棄物混充家戶垃圾丟棄，將依違反廢棄物清理法最高處以300萬元的罰款，業者千萬不要存有僥倖之心。

環保局表示，近來常常接獲民眾檢舉，包括仁德、鹽水、關廟、安南及新營等地區部分商家、工廠把事業廢棄物分裝到家戶垃圾裡，交給垃圾車收運，環保局立即加強破袋檢查工作。

環保局日前獲報，派員在關廟區花園二街附近稽查，發現某公司將事業廢棄物交由環保局垃圾車清運，經稽查人員現場破袋4包，發現內含碎布及其他包裝材料如廢塑膠等事業廢棄物，該公司事業廢棄物未委託經政府許可的清除、處理機構進行清理，已違反廢棄物清理法第28條第1項第3款規定，經環保局據以告發處分，可處300萬元以下罰鍰。

環保局長林淵淙呼籲事業單位勿心存僥倖，環保局將加強稽查，希望業者勿以身試法，以免被罰。

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