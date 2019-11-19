「開箱校長的小金庫」 台大師生籲建立校務基金監督機制

台灣大學研究生協會今舉辦「開箱校長的小金庫！校務基金要有監督機制！」記者會，呼籲盡快修訂「國立大學校院校務基金設置條例」，避免校務基金使用校長室球員兼裁判；校務基金稽核小組須包含一名學生代表與一名教師代表。（記者廖振輝攝）

2019-11-19 12:06:13

〔記者吳書緯／台北報導〕國立大學的校務基金儼然成為「校長小金庫」，使用方式不公開、不透明，也缺乏監督機制。台大研究生協會會長王昱鈞表示，國立大學校務基金是由校長用錢，也由校長的稽核人員稽核，沒有互相監督制衡的制度，訴求立法院盡快修訂《國立大學校院校務基金設置條例》，避免校長「球員兼裁判」，且校務基金稽核小組應由校務會議各部門推派，且包含學生與教師代表。

台大研究生協會今天上午在立法院舉辦「開箱校長的小金庫！校務基金要有監督機制！」記者會，數位曾參與大學校務基金稽核的教授與會。台大電機系教授吳瑞北提到，台灣49間國立大學，校務基金一年共1130億，來自學生學雜費以及政府各部門的預算，過去運作良好，但在2015年修法時，將校務基金的稽核人員改由校長任命，使校長成為基金管理人兼監督者，「球員兼裁判」，經費使用成為黑箱，師生權益受到損害。

請繼續往下閱讀...

台大學生會代表謝佩玲說，台大有部分教職員在校長管中閔的帶頭之下，時常將「大學自主」作為擋箭牌，台大學生會呼籲「大學自主」不是「校務基金管理委員會自主」，更不是「校務基金管理委員會自主」，更不是「校長自主」。

王昱鈞說，近年來各校學生不斷要求學校加蓋宿舍、改善校內交通等提升基礎建設的訴求，但總會被校方推說「沒錢」，但回頭來看大學校務基金，從使用方式不公開也不透明，稽核人員也是由隸屬於校長的稽核人員，從今年國立台北商業大學被踢爆疑似校務基金濫用，可見到這個機制已經出了問題。

反教育商品化聯盟代表賴沛蓮說，回顧校務基金的成立歷史，校務基金是以高等教育總經費不足、限縮為藉口，打著讓學校更彈性更自主的名目，實質限縮經費支出，各大學紛紛走向營利的資本邏輯，為了維繫這個「小金庫」，經常犧牲了學生的權益、剝削教師的勞動權，且自籌經費的方式，會傷害像是人類系、社會系、數學系等無法將學術成果「變現」的科系，呼籲校務基金應該受到妥善的監督。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法