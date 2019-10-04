洩漏底標、喝花酒 土庫國中前校長判刑

2019-10-04 18:42

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地方法院審理雲林縣土庫國中原任校長楊善淵及業者等8人辦理學生校外教學、參訪等勞務採購標案，涉嫌圖利特定廠商令其得標又接受招待到風化場所消費案，今天下午宣判，楊善淵涉共同犯公務員洩漏國防以外秘密消息罪共2罪，應執行有期徒刑1年，其餘被告分判6月或2年2月不等。

雲林地檢署接獲檢舉土庫國中近幾年辦理學生校外教學、參訪等勞務採購標案，都採最有利標且最後決標都是特定廠商，又傳出廠商在得標前後曾數度招待楊善淵、及該校賴姓總務主任等人到風化場所消費，情節重大。

檢方調查時又發現該廠商投標嘉義縣大林國中相關標案時，也採取類似手法，但大林國中人員無人涉貪；檢方依違反貪污治罪條例、洩漏國防以外祕密罪等將楊善淵、賴姓總務主任、許姓組長、廠商吳姓經理、蔡姓業務等人起訴。

判決書指出，被告楊善淵、賴姓主任、許姓組長案發時分別為土庫國中校長、主任、組長，辦理採購案件未能謹守法律界限，洩漏政府採購法中應予保密招標文件內容，即使動機是為了使活動如期進行，也不能無視法律規定，腐蝕國家社會法治根基，存在於國民義務教育的教育工作者中，實非人民樂見。

另賴姓主任為使旅行社獲得不法利益，浮報人數請領費用，雖因檢調介入未遂，仍涉及利益輸送，違反公務員洩漏國防以外秘密消息罪，及共同犯利用職務機會詐取財物未遂罪，判刑2年2月、褫奪公權2年；另涉案的南和旅行社、平安歸旅行社分別科以20萬元罰金。

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