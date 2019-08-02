這位校長就職 4輛遊覧車、近百件「嫁妝」相陪上任

2019-08-02 13:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中新任校長廖財固今（2）日就職典禮，除了原台中一中師生、校友、親友代表包4部大遊覧車專程南下出席盛會，各界歡迎致贈紀念品逾70多件，可謂盛況「空前」！

廖財固在就職典禮表示，接任台南一中首要任務之一，規劃籌辦明年南一中百週年校慶，將南一中優良豐富成果與歷屆校長治績完整呈現，讓這份喜悦吸引海內外校友師生共同參與，辦出一個屬於府城台南的光榮，凝聚更多資源力量，打造下－個百年校史發展根基。

廖財固也直言，不論公立或私立學校都面臨校務財政困窘難題，他有信心帶領大家克服困難，為南一中全力以赴。

今天就職典禮，前立法院長王金平及各界貴賓共襄盛舉，場面熱烈。各界代表逐一上台致贈紀念品祝賀，還有台下爭相拍照合影。

廖財固出任台南－中校長，台中一中也在臉書公布「狂賀」喜訊，祝福「同是一中人，了解一中事」丶「專業效率南一中，優質品牌登高峰！」

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