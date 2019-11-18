中台灣好玩卡台中喊卡 市議員批丟盡中部直轄市的臉

中台灣好玩卡喊停，中市議員鄭功進（左2）抨擊市府讓台中丟臉。（記者張菁雅攝）

2019-11-18 14:56:07

〔記者張菁雅／台中報導〕「中台灣好玩卡」自2017年起發行，台中市目前已經停辦。市議員鄭功進、黃守達、張耀中、李天生今日質詢時表示，中央提供「台灣好玩卡」補助計畫，各縣市都設法讓好玩卡升級，只有台中市把「中台灣好玩卡」喊卡，丟盡台中市身為中部唯一直轄市的臉。

鄭功進表示，「中台灣好玩卡」結合台中、彰化、南投、雲林、苗栗、嘉義縣市各項旅遊優惠，由中央補助地方政府發行；今年5月，台中市觀旅局才大張旗鼓發行千份中台灣經典景點卡，馬上秒殺，但7月底前，交通部多次詢問觀旅局，是否提案爭取中台灣好玩卡補助計畫，市府卻斷然拒絕。

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鄭功進指出，台北市結合高鐵提出下殺5.6折的北北基好玩卡，連ibon都能買得到；台南好玩卡甚至幫你做媒人，帶旅客認識台南月老廟、祈求緣分；高雄市也讓好玩卡再升級，提出輕軌周遊2日券，令人不禁想問，台中市的觀光行銷，究竟還要落後多久？

鄭功進強調，中央既然有意願帶頭，提供台灣好玩卡的補助計畫，台中市政府身為中台灣治理平台的領頭羊，竟然不願主動承接中台灣好玩卡的推廣計畫，丟盡台中市身為中部唯一直轄市的臉。

觀旅局長林筱淇表示，中台灣好玩卡在2017年投入550萬元建置經費，銷售額僅91萬元，2018年投入415萬元，銷售額201萬元，銷售成績非常差，連中央都不確定是否續辦，觀旅局評估過才決定不再辦理。

觀旅局也分析指出，目前全台大型展館、景點及活動多屬免費，熱門商家合作意願低，加上線上訂房平台盛行，台灣好玩卡等產品執行成效不如預期，中央已數度思考暫停專案。觀旅局未來將轉型鼓勵台中市觀光業者與主流電商平台合作，包裝自由行旅客所需產品，並上架銷售，將台中熱門景點、遊程活動及產品等旅遊情報一次傳遞，活絡觀光經濟。

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