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曾爆爭議喊卡！新北新式門牌12月起復工換發

因顏色及樣式引發爭議、停工半年多的新北市新式門牌，將於今年12月中旬起復工換發。（民政局提供）

因顏色及樣式引發爭議、停工半年多的新北市新式門牌，將於今年12月中旬起復工換發。（民政局提供）

2019-11-18 14:32:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕因顏色及樣式引發爭議、停工半年多的新北市新式門牌，將於今年12月中旬起復工換發，除了回復原有設計圖樣，將改為單一色系藍綠色並放大字體，增加辨識度，主要幹道及大馬路將加大尺寸，2樓以上恢復完整路名及巷弄名稱，預計換發118萬2746面，預計2022年前完工。

新北市議會第一審查會今天審查民政局預算，在場的市議員周勝考、江怡臻、 何淑峯、 周雅玲、李坤城、張維倩、鄭戴麗香、游輝宂等人都關心新式門牌議題。

民政局長柯慶忠表示，新北市門牌因民眾反映辨識度及殘膠問題，今年3月底宣布暫緩換發，停工期間市府參考各界意見，與門牌設計老師及製作廠商召開4次會議調整改善，以符合用路人需求。

柯慶忠說明，經過調整，新北市一樓主要幹道及大馬路街道（無巷弄）門牌，由中尺寸（21cm*15cm）改為大尺寸（26cm*17cm），並加大號碼字體，巷弄街道門牌因路寬較窄，仍維持貼掛中尺寸門牌（21cm*15cm），並將顏色改為單一顏色。為加強2樓以上門牌辨識度，版面內容增加街路巷道名稱，由原來16.2cm*5cm 加大為16.5cm *寬11cm 。

此外，停工前板橋區已張貼的門牌，將於重新釘掛時換新，當時的張貼成本廠商願意主動吸收，市府不須增加任何費用，改善後的門牌經費在原本編列的預算範圍內。

民政局表示，新北市幅員遼闊，門牌無法同步更新，2樓以上新式門牌載明完整路名及巷弄名稱，製作時間較長，門牌復工換發將從12月中旬起由郊區開始施作，於2022年前全面換發完成。

新式門牌除了回復原有設計圖樣，將改為單一色系藍綠色並放大字體。（民政局提供）

新式門牌除了回復原有設計圖樣，將改為單一色系藍綠色並放大字體。（民政局提供）

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