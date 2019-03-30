新門牌更換暫緩 時力質疑新北市府多項說法自打臉

2019-03-30 13:33

〔記者何玉華／新北報導〕新北市新式門牌引起辨識度不良及美感爭議，時代力量昨天發起拒絕不專業門牌連署，新北黨部主委陳志明表示，不到一天已破4000，對市府今日（3月30日） 宣布暫停更換，他表示肯定，呼籲慎重處理之外，也質疑多項說法自打臉。

陳志明認為，後續處理要重視幾項原則：

一、資訊的完整性及閱讀性；

二、應考慮以門牌為主要業務的職業，包含救災、救護消防人員、家訪社工及郵差的使用經驗；

三、顧及色弱及色盲朋友的權益，以他們能辨識的對比色；

四、考慮色料長年使用的衰退問題；

五、二樓以上門牌是否含路名，請認真納入市民的聲音；

六、在不犧牲辨識的前提下，尊重設計專業。

陳志明說，市府今日發言，與先前說法有許多矛盾之處，應該解釋清楚。包括侯友宜先前表示，門牌已在朱前市長任內發包，今天卻說僅做了約7000片，4個多月來的製作進度僅0.5%，以此速度推算，全面換掛要花50年！

他質疑，到底何時發包、誰決定發包、真實進度為何，是先前在推諉還是今天說謊，請市府說清楚。

此外，門牌底色，「我的新北市」臉書曾稱「最後底色的變動是因為施作廠商考量門牌釘掛在戶外，長時間曝曬，與原設計者討論後決定微調顏色」，今天市府卻說原先投稿作品就是藍綠色。到底有沒有換色、為何換色，自相矛盾。

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