設計師諷新北新門牌「可鎮煞」 指台灣燈會尊重專業大成功

2019-03-29 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕新北市近日開始換上新門牌，卻因辨識度、顏色等問題飽受網友負評，也遭質疑換門牌的必要。對此，設計師出身的中華平面設計協會理事長吳介民酸說，「家門口未來要被貼上可以鎮煞的門牌」，他也點出在屏東舉行的台灣燈會如此成功，就是政府「尊重」及「相信專業」，質疑新北市府插手主導才導致負評連連。

「別擔心我！我吃了高血壓藥，現在可以心平氣和的來『討論』我家門口在未來要被貼上『可以鎮煞的門牌了』。」吳介民在臉書表示，自從新北市府說要更改門牌，他就憂喜參半，喜的是希望未來能有個識別性高功能性強的門牌，能不讓市井小民的人生不斷的徘徊在十字路口，憂的是這過程會有「大官出手小官拍手」的結果。沒想到超乎想像的災難真的再度發生。

吳介民以「不談美感」改談功能的方向指出，「設計是解決問題的工作」。首先可以從「符號」讓大家一目了然，例如187要往189是往左或往右？如果可以往數字越大的那方向加個「箭頭」，就有參考依據。他也建議門牌上新北市徽改成郵遞區號較「實用」，可方便郵差送信，住戶看久了也能記下來、色彩只要單色，對比強的都可以（不討論藍或綠）。

吳介民指出，既然政府要辦比賽就要尊重比賽結果，「而不是踩在設計師的臉上消費收割成果」，一旦成功就搶鎂光燈，被罵再推設計師入火坑；他也強調「術業有專攻」，直言政府該做的是「尊重」及「相信專業」，而不是插手凸顯自己無知，浪費百姓納稅錢又惹一身腥。

他也舉上月在屏東舉辦的台灣燈會為例，表示燈會之所以如此成功，是因為完全「專業主導，主辦單位支持不插手」，所以才有佳評如潮的成果，呼籲政府官員做決策前可要三思。

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