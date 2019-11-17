別只是來賞楓就走 仁愛鄉布蘭原民市集開幕吸客

奧萬大賞楓季來臨，南投縣仁愛鄉親愛村松林部落「布蘭原民市集」今天正式開幕，販售部落農特產品。（林務局南投林管處提供）

2019-11-17 13:55:21

〔記者佟振國／南投報導〕每年冬季是南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區的賞楓旺季，配合賞楓之旅，林務局南投林管處也與奧萬大鄰近的3村5部落合作，開辦「布蘭原民市集」，今天正式開幕，至明年2月底每個週休假日及春節連假營運，除有在地農特產品展售，也推動部落導覽解說，讓遊客到奧萬大不只是賞楓，還能體驗原鄉部落之美。

南投林管處長李政賢表示，過去遊客到奧萬大旅遊，通常是衝著美麗楓紅而來，鄰近的親愛、萬豐、法治村為泰雅、賽德克、布農族的傳統部落，具有豐富多元的原住民文化，因此林管處3年前結合部落、社區居民，於親愛村松林部落開辦原民市集，並以當地舊部落名稱命名「布蘭原民市集」，配合賞楓、櫻花季開辦。

請繼續往下閱讀...

今年的市集活動今天正式開幕，包括戰舞迎賓、伊娜谷黃金香糯米收穫祭入穀倉儀式等活動，現場並有各種地方農特產品的展售，，尤其香糯米於日治時期由日本人引進栽種，口感Q彈有嚼勁，更散發獨特香氣，目前栽種面積約6公頃，1年僅能1穫，產量僅約9噸，居民平時捨不得吃，只有過年或宴客時才會出來烹煮，部落會在秋末舉辦收割感恩活動，感謝祖靈的庇佑讓稻米豐收，耆老也會在收割前帶著年輕人下田，仔細搜尋健康飽滿的稻穗，為明年育苗栽種做好準備，象徵文化、歷史之傳承。

南投林管處表示，目前已針對3村5部落培訓導覽解說人員，並盤點部落資源製作導覽地圖與解說牌，下午也開辦「部落悠遊趣」活動，由族人帶領遊客深度認識部落秘境景點、特有文化、農特產品及祖先們生活的智慧與故事。

老外也對原住民傳統織布十分好奇，實地體驗一番。（林務局南投林管處提供）

伊娜谷黃金香糯米口感Q彈，散發獨特香氣，是親愛村等當地部落特產。（林務局南投林管處提供）

部落的特色美食山豬肉竹筒飯，讓遊客食指大動。（林務局南投林管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法