社工加薪！新制明年起跑 月薪3萬4起跳、最高近5萬8

社工人員長期因薪水低、工作辛苦而少有人投入，也因缺乏升等和加薪制度而難留住人；衛福部拍板定案，社工「加薪、升等」計畫定案，新制明年元旦上路。（資料照）

2019-11-16 22:19:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕社工人員長期因薪水低、工作辛苦而少有人投入，也因缺乏升等和加薪制度而難留住人；衛福部拍板定案，社工「加薪、升等」計畫定案，從3萬4千多元起，經歷七階段資歷，可加薪到近4萬2千元，社工督導更可達到近4萬8千元，若加上額外加給，月薪更可高達5萬多元，新制明年元旦上路。

討論許久的社工加薪和升等制度本規劃明年中旬到年底才上路，如今衛福部拍板提前到元旦就上路。社工除了累計資歷可逐年加薪外，有社工相關碩士學歷、證書、執業執照或做風險業務，還可再有額外加給。

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衛福部社工司司長李美珍說，預計受益人數達6千人以上，預估可對政府補助民間單位社會工作人員給予合理薪資保障， 縮減公部門及民間單位社會工作人員薪資差距，協助民間單位社會工作人員留才及專業久任。

新制度規劃社工人員薪資隨年資和考核情形增加，最高晉升到第七階，社工人員、社工督導都相同制度。

額外加給則是具社工相關系所碩士以上學歷，或是社會工作師證書、專科社會工作師證書，加給增加16薪點，約1995元，而社會工作師執業執照加給增加32薪點，約3990元。不過，社會工作師執業執照加給與社會工作師證書加給，僅能擇一補助。

另外，社會工作人員執行高度風險及一般風險業務也會有額外加給，經各縣市政府評估後依風險業務等級申請薪點。

高度風險工作包括兒少保護個案調查評估、兒少性剝削個案陪同偵訊、家庭暴力案件調查評估、性侵害案件被害人身心評估等。

一般風險業務包括提供弱勢兒少及家庭福利措施、協助家庭弱勢及家逢變故兒少委託安置及家庭寄養服務、兒少收養及監護權調查訪視、成人和老人及身心障礙者監護及輔助宣告調查訪視等。

衛福部舉例，以第一年社工員聘用為例，本薪3萬4916元，若還有碩士、社工師執照、專科證書和執行高風險業務等，月薪最高可達4萬4892元；而社工員、社工督導依年資增加到第七階、且有額外加給，兩者最高分別可達到月薪5萬1875元和5萬7860元。

李美珍也點出，除了法規規定雇主負擔勞健保外，衛福部還要求雇主提撥勞退準備金費用補助5千元。

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