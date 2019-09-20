衛福部砸11億 替全台身障機構人員加薪

2019-09-20 12:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕政府選前再拋福利政策！衛福部今天開記者會宣布推出「身心障礙福利機構福利躍升計畫」，替全台身障機構人員加薪，9月起每人平均加薪2000元；全日型住宿機構每人每月獎助6千元、夜間型住宿機構和日間服務機構每人每月獎助3600元；另外，部分身障人士即使有使用日間照顧服務，未來仍可領取3628到8499元不等的生活補助。

衛福部次長薛瑞元說，身障機構躍升計畫是獎助「身障機構」，夠過補助來調高身障福利機構的補助，藉此「留才留人」，維護服務品質。

全國有271家身障福利機構，只有評鑑在乙等以上的機構才能獲得獎助補助，約有248家達標；薛瑞元說，申請這項獎助計畫的機構須配合將聘用人員的薪水調高平均每月2000千元，包括社工、教保、護理等甲類專業人員，且每月薪資應調高到3萬4000元。

薛瑞元說，最近將函知地方政府要在下月15日前彙整轄區內的身障機構需求，提報到衛福部，並經審核後來核定獎助金額。這項獎助計畫預計每年花費約11.2億元。

另外，本來有使用身障日間照顧機構服的民眾，依「身障者生活補助費發給辦法」規定，不能再獲得生活補助費，現也修改法規。這項補助預計每年花費約1.8億元，預計3000人受惠。

明年起，低收入戶每人每月可獲得4872到8499元，中低收入戶每人每月3628到4872元，其它家庭總收入及財產在一定金額以下者，每人每月3628至4872元。

截至108年6月底為止，國內身心障礙人口已達到117萬餘人。衛福部表示，對於身障者補助資格辦法，若有疑問，可撥打1957福利諮詢專線詢問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法