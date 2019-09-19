韓國瑜要推長照保險制 衛福部長：一個便當錢根本不夠用

2019-09-19 22:08

〔記者林惠琴／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日中午開直播談長照政策，主張要推長照保險制，民眾、雇主、政府分擔保費，類似健保模式，但會降低企業負擔比例。對此，衛福部長陳時中今晚親上火線反擊，一項一項算經費，直言一個便當錢根本不夠用，強調不能只是把餅畫大、要務實規劃。

陳時中表示，韓陣營提到要用一個便當的錢推長照，若以民眾負擔3成保費、雇主3成、政府4成，再用一個90元的便當推算，個人出90元、雇主90元、政府120元，一個月可收到300元、一年可收到3600元，全民納保共可得到830億元。

陳時中指出，以韓陣營提到長照可補助雇用外籍看護的民眾，若用每月成本3萬元、現有外籍移工23萬人估算，一年要花690億元，再加上入住機構的民眾約10萬人，每人一年得花36萬元，一年就達到360億元，光是兩者相加就要花上1050億元，830億元的收入根本不敷支出。

陳時中指出，國外推長照保險也沒有從0歲就納保的作法，且日本花了20年做好基礎建設布建再推，結果2015年危機就出來了，強調保險制得面對老年人口增加、需求提高，但保險費率難以上升的情形，從健保的經驗就看得出來，這時難道要將政府的責任轉嫁給下一代，用向下一代收保險費解決？

陳時中也提到，目前執政黨的規劃不是漫無目標、毫無計畫或節制地去補助，而是就現有的財務按照社會結構協助民眾減輕照顧負擔，但韓陣營提出個財務規劃，把餅畫得太大，應該要務實。

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