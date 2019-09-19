衛福部釋長照利多 明公告身障機構補助

2019-09-19 22:43

〔記者林惠琴／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日中午開直播談長照政策，主張要推長照保險制，民眾、雇主、政府分擔保費，類似健保模式，但會降低企業負擔比例。對此，衛福部長陳時中今晚不只親上火線反擊，並釋出利多，提到明日會公告補助身障機構，幫助辛苦的經營者。

陳時中表示，自己實際到長照的身障機構去看，經營真的很困難，因此明日將公告提供補助，身障全日型住宿式照顧機構每人每床每月補助6000元、日間照顧機構每人每床每月補助3600元。另外，也將開放身障住在日照機構的民眾，可領身障生活補助費，詳細內容，將於明日進一步說明。

陳時中並指出，外籍移工照顧的是重病的人，若以長照第7、8級來說，目前可獲得14天、21天的喘息服務，但考量這些人的辛勞照顧，現有的強度還是不夠，政府正在規劃與勞動部討論，要怎麼讓更多需要喘息的人可以得到服務。

陳時中也強調，目前使用公務預算，一年經費300多億元，已經設置的7000多個長照ABC單位，照服員收入中位數也達到3萬8千多元，整個發展速度並沒有因為無保險制投入而變慢，加上對於偏遠地區也將投入公辦公營的住宿式機構，部立醫院已有14個目標群，估計長照服務涵蓋率在年底有機會從現有約4成達到6成。

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