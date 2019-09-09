社工薪資首度制度化 「萬人加薪」明年元旦上路

2019-09-09 19:00

〔記者林惠琴／台北報導〕政府積極強化社會安全網，社工在其中扮演重要角色，為了營造更友善的職場環境，衛福部今日指出，首度進行社工薪資制度化，不只調整公部門社工補助，民間單位社工也從定額補助改成依不同等級補助，社工員第一年聘用最高有機會領到44K，預計萬人受惠，新制明年元旦上路。

衛福部社會救助及社工司長李美珍表示，針對接受政府補助或委託案的民間單位社工，目前採取定額補助，社工員固定3萬4000元、督導3萬8200元，若是碩士、有證照、有專科證書，或是依社工執行風險業務等級，可望各再增加1000元至2000元。

不過，李美珍指出，近年在各地聽取社工人員的心聲，發現不論資歷均一價的補助方式，做多少年可能都領一樣的錢，造成留任意願降低，因此經討論規劃將社工員、督導的薪資依照不同年資、學歷、執照、執行風險業務分成不同等級補助與加碼，若以第一年聘用的社工員為例，最高可領4萬4892元，當資歷累積到最高階段時，則可領取5萬1875元，並進一步往督導發展，藉以鼓勵專業久任。

此外，李美珍提及，目前補助民間單位社工雇主應負擔勞健保費、提撥勞退準備金費用1000元，但未來將提高至5000元，希望藉此減輕雇主的經濟負荷量，並降低員工薪水回捐等情形。

在公部門社工方面，李美珍則說明，現行風險工作補助依計畫執行，以業務費編列，訂有計畫期限，導致補助不穩定，依照不同類別補助1000元至2000元不等，但新制將相關補助調整為人事費，納入薪資結構，可經常性編列及支領，並調高金額，正式編制人員依照不同類別可領1810元至3000元，約聘僱人員可領1569元至3000元。

李美珍強調，此為國內首度將社工薪資制度化，非常不容易，要感謝蔡英文總統、行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中等人的支持，新制預計明年元旦上路，公部門社工薪資調整4512人受益、民間單位社工則是6170人受益。

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