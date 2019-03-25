社工工會集結 質疑新女性聯合會「薪資回捐變形版」

2019-03-25 12:11

〔記者周彥妤／台北報導〕承攬台北市府家暴業務的中華民國新女性聯合會，旗下7名社工於臉書發文質疑薪資短缺，該會以「散布不實謠言」為由，於3月18日無預警解僱7人，此舉被北市勞動局認定違法。全台社工工會今齊聚北市府，指控該會薪資未實支實付，高報社工人員薪資，質疑形同「薪資回捐的變形」，要求社會局盡快提出調查報告；社會局則回應，會盡快完成調查。

新女性聯合會日前發生勞資糾紛，受僱社工20日召開記者會，指因資方薪資未足額給付，歷經申訴協商，多次反映未果，日前於臉書重申質疑後，隨即遭以「散布不實謠言」為由開除，痛斥不當解僱。新女性聯合會日前則發聲明表示，薪資並未短缺，但社工在網路的發言已造成機構損害，因而按勞基法解職。北市勞動局23日指出，解僱程序違反勞動基準法「最後手段原則」，具嚴重瑕疵；若後續查證確認雇主是因勞工申訴而解僱，依法可罰2萬元至30萬元，且解僱行為無效。

台北市社會工作人員職業工會今天上午集結全台各地社工工會，前往北市府召開記者會，公布中華民國新女性聯合會薪資未實支實付的資料。

台北市社會工作人員職業工會理事長沈曜逸指出，雖然該會核發的薪資與當初約定的薪資相同，但社會局委託經費預算編列採「總額制」，這個行之有年的制度正是造就此次爭議的癥結，讓該會能夠巧立名目把社工人員的薪資報高，再以其他作帳形式流回機構的帳目中，質疑形同「薪資回捐的變形」。

沈曜逸舉例，以薪資差額最大的社工員來說，底薪28588元、伙食津貼1800元、專業加給2400元、風險津貼2000元；然而，該會卻向社會局核銷每月薪資38000元、伙食津貼1800元、專業加給3000元，又另外向衛福部核銷每月風險津貼2000元，中間就有10000元的落差，機構稱10000元落差包含每月年終獎金分攤，但實際換算下來，每月實際分攤也只有3799元，實際上每個月還有6200元的差距，再加上專業加給高報600元，真正差額可能高達每月7000元。

沈曜逸表示，檢驗每月社工員的落差，平均約6000元，以10人來算，每年就有72萬元資金流向不明。他說，總額制度等同開了方便之門，讓機構得以移花接木，把社工薪資高報，再以其他作帳形式流回機構帳目中，且社會局單憑機構提供的核銷清冊辦理，根本無法了解真實營運狀況，以致經費流向不明，損害社工勞動權益。

沈曜逸說，呼籲社會局全面檢討目前的總額制度，並在4月2日社工日前儘速公布調查結果，還給社工員健全的職場環境。

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