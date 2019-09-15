標會利潤高風險也高 慎選信用可靠防倒會

2019-09-15 23:11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣傳出外配遭控惡意倒會5000萬元，300多名同鄉受害；標會是常見的民間資金互助形式，大部分由一人擔任「會首」，起標金額不等，目前行情多半一萬元起跳，再邀集親朋好友跟會，目的用於資金周轉，而其他跟會的人士可藉此賺取高於銀行的利息，因此吸引許多民眾藉此方式當作投資管道，但相對起來也須承擔較大風險。

標會經驗豐富的理財達人指出，早年資金周轉、理財方式有限，銀行的利率較高，不容易借錢，因此標會成為民間互助中方便又快速的資金周轉方法，也是民眾用以賺取利息、儲蓄的管道。

但過去常傳出會首惡意設局開假會，邀集親朋好友、並再藉此招攬其他更多人加入，一次收齊款項後就惡意倒會，或蓄意冒名標會，累積巨額款項捲款逃逸等問題；此外，會員也可能繳不出會錢，按常理應由會首墊付，但若兩者皆不付錢，則其他會員將損失應得的利息及本金。

達人表示，若要避免被倒會，務必找信用良好、可靠者所起的會，較有保障，建議是找同公司、可掌握相關身分資料、會員相互認識等，倘若遇到倒會問題，則受害者可成立自救會，與對方商談每月扣除固定額度薪水用以償債，但若仍無法攤還，則由自救會尋求法律途徑，以司法強制命令要求對方償還。

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