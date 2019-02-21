前助理被告倒會89萬元 黃偉哲澄清：義工非助理應儘快出面

2019-02-21 16:48

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市長黃偉哲在擔任立委任內時傳是其助理的許姓男子，被控招攬民間互動會，涉嫌以冒標方式惡意倒會、捲款89萬多元後逃逸，不見人影。互助會會員黃文傑串聯7名被害人，今天中午到台南地檢署按鈴控告許涉詐欺等罪，呼籲許儘快出面處理。

市長黃偉哲回應表示，許是他選舉時的義工，會以義工身分協助拜票，但不是其前助理，據他了解，許也有欠其競選團隊成員的錢，迄今避不見面、找不到人，希望許能儘快出面解決與債權人之間的債務問題。

黃文傑說，許男曾是黃偉哲立委任內的助理，兩人在黃偉哲佳里區服務處認識。從2014年起，他參加許招攬的互助會，每會金額5000元，每會約25人，會員多在服務處出入，加上許是黃的助理，互助會運作正常，所以許多人一直跟會，且有的人不只跟一會，直到上個月出現異狀。

黃文傑表示，他參加許招攬的每月10日、25日兩個互助會，上月25日，許突然不見蹤影，會腳互通訊息，才發現許涉冒標互助會，甚至故意製作A、B版的互助會清單，掩人耳目。消息傳開之後，不少會員跟他投訴，迄今得知受害者約7人，總損失金額89萬多元。

會員吳姓男子說，許不僅惡意倒會，甚至在外頭積欠大批債務，他個人就被積欠80多萬元，傳聞市長黃偉哲也遭許積欠數十萬元。有位阿嬤說，子女給的孝親費被許倒了10多萬元，心裡很痛。

律師吳炳輝說，許惡意倒會涉嫌詐欺罪、偽造變造私文書罪、背信罪及侵占罪等，已協助受害人向台南地檢署遞狀提告，希望司法主持正義。

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