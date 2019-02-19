藍營批官邸宴客行政不中立 黃偉哲自創俚語反擊

2019-02-19 17:04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天痛批台南市長黃偉哲於上週六利用新營官邸宴請地方樁腳，為立委參選人郭國文輔選，嚴重違反行政中立。黃偉哲下午受訪，十分生氣，他自創俚語反擊國民黨雙重標準，莫名其妙，「硬拗的人說不聽」，這是硬拗，而且還講不聽。

黃偉哲表示，過去市長官邸，賴前市長也曾宴請親朋好友，有些也是黨籍人士，這次宴客根本沒有動用公家資源的問題，而且就算有出錢，市長也有特別費及相關業務費，宴請市長友人有何不可？國民黨如果因為選情不好，為了取勝用不正當的手段和消息放話，他覺得蠻可悲的。

他表示，如果國民黨用同一標準來檢視，先檢視自己以前的總統、院長及部長，有無在自己的官邸請人吃飯？有無請黨籍人士吃飯？如果羅列出來，相信國民黨情形更嚴重、誇張。

黃偉哲說，那天所吃的是炒米粉和貢丸湯，是「水噹噹」關懷協會她們自己煮的，何綁樁之有，何浪費公帑之有？總統選舉快到了，立委補選也在即，不需要用讓人覺得奇怪、莫名其妙，而且是雙重標準的方式來指責政治對手，這不是一個泱泱大黨該有的行為。

他說，那天市長官邸宴請友人，並非來自特定選區，當國民黨一隻手指著別人，4隻手指正指著自己，而且還不承認，故作沒看到，所謂「裝睡的人搖不醒，硬拗的人說不聽」這樣是硬拗，而且還講不聽。

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