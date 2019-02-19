政院不展延龍崎掩埋場開發許可 黃偉哲：很開心

2019-02-19 18:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於行政院長蘇貞昌今日宣示，龍崎垃圾掩埋場預定地，3月10日開發許可屆滿期限後，就不再展延開發許可，台南市長黃偉哲表示，聽到這個消息非常開心，也非常謝謝行政院能夠一方面尊重民意，一方面保護自然地景，免於受到開發的破壞。

黃偉哲表示，他去年12月25日上任的第1天，就簽署第1份公文，敦請行政院、經濟部工業局不要再展延龍崎垃圾掩埋場開發許可，現在行政院能夠從善如流，回應我們的公文，而且事實上對於地方的需求、對於地方的民意，能有善意正面的回應，這點向蘇院長表示高度的敬意跟謝意。

黃偉哲認為，大家努力那麼久，能夠把這個自然地景保護下來，上天賜給我們這個美好地形、地貌保護下來，是大家的努力，同時也要感謝許多地方的人士、地方的環保人士，他們能夠堅持保護自己的鄉土、保護自己的家園，不要變成了個垃圾掩埋場，他們所付出的努力跟貢獻，也跟他們表示由衷敬意，共同守護這塊淨土。

據了解，爭議多年的台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場開發案，行政院長蘇貞昌今日上午在答詢民進黨台南立委王定宇時宣布，3月10日展延到期後，不會再延期，也就是永久終止，未來不可能再做垃圾場。

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