蘇揆宣布龍崎案不再展延 環團盼儘速完成自然地景審查

2019-02-19 18:17

〔記者蔡文居／台南報導〕針對行政院蘇貞昌今天在立法院宣布，台南龍崎垃圾掩埋場案到三月十日開發許可屆滿後就不再展延一事。台南社大環境小組召集人黃煥彰表示肯定，未來關鍵回到南市府暫定自然地景的審查結果，希望市府能發揮行政效率，於半年內儘速完成龍崎自然地景的審查。

黃煥彰表示，行政院宣布不再展延，有前進一步，但與民意與環團的希望還是有所差距。因早在103年10月15日開發可許屆滿時，歐欣公司並未申請延期，該計畫應已失效。但5個月後又再度死灰復燃，經濟部工業局又讓歐欣展延了。不過，無論如何，行政院不再展延的決定已再往前邁進一步，感謝立委王定宇與行政院長蘇貞昌的承諾。

他表示，未來，台南市長黃偉哲便成了龍崎世界級自然地景是否變成掩埋場真正的守門人了，他們對黃偉哲市長有信心，但更希望台南市政府能發揮行政效率於半年內完成自然地景的審查。

台南社大校長林朝成、社大環境小組召集人黃煥彰及牛埔里前里長陳永和今天上午才召開記者會，呼籲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌永久撤銷龍崎掩埋場。他們表示，同樣是月世界地景，台東的利吉惡地形和高雄的月世界惡地形均能劃設為自然地景，台南龍崎的惡地形更完整、更漂亮，為何經濟部硬要做為事業廢棄物掩埋場，而不能劃設為自然地景呢？

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